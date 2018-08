Relateret indhold Aktieordbog

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff opjusterer forventningerne til det forskudte regnskabsår 2017/18 og venter nu et driftsresultat (EBIT) på 470 mio. kr. Det fremgår af en meddelelse mandag aften.



Tidligere ventede selskabet et driftsresultat (EBIT) på 450 mio. kr.



Det er forretningsområdet Anlæg og Byggeri, der nu ventes at klare sig bedre end først antaget, og her venter selskabet nu en driftsmargin (EBIT) på omkring 4 pct. mod tidligere 3,5 pct. Forretningsområdet er langt det største målt på både omsætningen og indtjeningen hos selskabet.



"Opjusteringen sker på baggrund af det samlede realiserede resultat for de første ni måneder af 2017/18 samt forventningerne til fjerde kvartal," skriver Per Aarsleff i meddelelsen.



Forventningerne til EBIT-marginen i Funderingssegmentet nedjusteres omvendt til omkring 4 pct. fra cirka 5 pct., fremgår det af mandagens meddelelse. Forventningerne til forretningen for Rørteknik er fortsat en driftsmargin på 4,5 pct.



I hele 2016/17 lød omsætningen i Anlæg og Byggeri på 7926 mio. kr., mens driftsresultatet endte på 264 mio. kr. Funderingssegmentet omsatte for 1742 mio. kr., og EBIT-resultatet var her 56 mio. kr.



I forretningsområdet for Rørteknik landede omsætningen i det seneste regnskabsår på 1520 mio. kr. og EBIT-resultatet på 60 mio. kr.



Per Aarsleff offentliggør regnskab for tredje kvartal af det skæve regnskabsår tirsdag den 28. august.



