Mio. USD Q2 2018 Q2 2017 FY 2017 Omsætning 9,9 12,2 30,2 Forsknings/udviklingsomkostninger 190 0,05 -0,9 EBIT -1,5 2,7 -8,4 Resultat før skat -3,2 2,3 -10,4 Nettoresultat -1,6 1,6 -9,5

Mio. USD Ved Q2 2018 Før Q2 2018 Driftsresultat minus 2-6 minus 6-12 Indtjening 36-42 32-40

Der var tilbagegang på både top- og bundlinjen i årets andet kvartal for Veloxis Pharmaceuticals, men selskabets ledelse er alligevel godt tilfreds med udviklingen i de første to kvartaler samlet set, og derfor opjusteres forventningerne til hele 2018.Veloxis omsatte i andet kvartal for 9,9 mio. dollar mod en omsætning på 12,2 mio. dollar i samme periode sidste årAf regnskabet fremgår det dog, at produktomsætningen steg i kvartalet, da sidste års højere omsætning især stammede fra upfront-betalinger, som Veloxis Pharmaceuticals ikke nyder godt af i andet kvartal i år.I andet kvartal af 2018 lød produktomsætningen dermed ligeledes på 9,9 mio. dollar mod 4,9 mio. dollar i andet kvartal året forinden.Det blev omsat til et driftsresultat før renter og skat (EBIT) på minus 1,5 mio. dollar mod et overskud på 2,7 mio. dollar i andet kvartal 2017. På bundlinjen realiserede Veloxis i april, maj og juni et nettounderskud på 1,6 mio. dollar mod et nettooverskud på 1,6 mio. dollar et år tidligere.Set over de første seks måneder af 2018 har Veloxis Pharmaceuticals haft en fremgang i salget af det primære produkt, Envarsus XR, der bruges til at forebygge organafstødning hos nyretransplanterede patienter, på 117 pct.- Vi er meget tilfredse med vores præstationer i første halvdel af 2018. Produktomsætningen er steget betydeligt, og med det stigende antal transplantationscentre, der bruger Evarsus, tror vi, at vi vil fortsætte med at se stærk vækst for resten af året.- Derfor er vi meget glade for at hæve vores forventninger for at afspejle den enorme vækst, vi oplever som selskab, siger Craig Collard, der er administrerende direktør, i regnskabet.OPJUSTERER FORVENTNINGERVeloxis Pharma opjusterer forventningerne til 2018 og venter nu et driftsunderskud på 2-6 mio. dollar.Tidligere ventede selskabet et driftsunderskud på 6-12 mio. dollar. Også forventningerne til omsætningen løftes i regnskabet, og Veloxis Pharma venter nu at omsætte for mellem 36 og 42 mio. dollar i 2018.Tidligere så selskabet en omsætning i år i niveauet 32 til 40 mio. dollar.Tabel for Veloxis' regnskab for andet kvartal 2018:Veloxis' forventninger til 2017:/ritzau/FINANS