Rederiet Evergreen Marine, der er den syvendestørste spiller på markedet for containerfragt til søs, fik underskud på bundlinjen i andet kvartal.



Det viser regnskabstal, som Mærsk-konkurrenten har sendt til børsen i Taiwan mandag eftermiddag.



Selskabets omsætning steg til 38,29 mia. taiwanske dollar (8,11 mia. kr.) i andet kvartal fra 37,7 mia. taiwanske dollar (7,98 mia. kr.) i samme periode året før.



Selskabets bundlinje viste et minus på 1,77 mia. taiwanske dollar (370 mio. kr.) mod et overskud på 2,90 mia. taiwanske dollar (610 mio. kr.) i samme periode året før.



Evergreen Marine har ifølge analysehuset Alphaliner en markedsandel på 5,1 pct. på globalt plan, hvor Mærsk er i førertrøjen og sidder på 17,9 pct. af markedet.



/ritzau/FINANS