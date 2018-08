Netflix' finansdirektør gennem otte år takker af

Streaminggiganten Netflix skal på jagt efter en ny finansdirektør, da den nuværende, David Wells, har meddelt sin afgang.



David Wells har arbejdet hos Netflix siden 2004 og været finansdirektør siden 2010.



Netflix fortæller i en meddelelse, at selskabet kigger på både interne og eksterne kandidater for at finde en afløser.



David Wells bliver i sin stilling, indtil der er fundet en erstatning. Den afgående finansdirektør fortæller, at han fremover vil fokusere mere på filantropi, der blandt andet dækker over velgørenhed.



/ritzau/FINANS