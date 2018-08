GN-boss: Vi har høreapparatet med verdens længste batterilevetid

Sidst på måneden tager den danske lyd- og høreapparatsvirksomhed GN Store Nord høreapparater op på et helt nyt lydniveau og batteriniveau.



Sådan lyder det fra topchef i GN Hearing, Anders Hedegaard, der ikke lægger skjul på, at selskabets nyeste høreapparat ReSound LiNX Quattro er det høreapparat i verden, som har den længste batterilevetid i forhold til genopladelige batterier.



"Med det her høreapparat kan man gå rundt i 24 timer og endda streame musik halvdelen af tiden, som er meget batterikrævende. Eller man kan gå 30 timer i alt."



"Det vigtige, når du bruger et høreapparat er, at du har en lang batterilevetid. Du kan godt opleve, du har en lang dag med din iPhone, hvor du har brug for at oplade den undervejs. Det kan du altså ikke med et høreapparat, og derfor er det vigtigt, at vores kan køre i så lang tid," siger han og fortæller om en ekstra feature, som gør, at hvis apparatet kører tør for strøm, skal det kun lades i ti minutter.



Derefter kan høreapparatet køre i 2,5 ekstra timer.



Jeg hører dig sige, at dette er det høreapparat med verdens længste batterilevetid?



"Sådan kan du sagtens opfatte det," siger Anders Hedegaard.



Anders Hedegaard fortæller, at GN har haft en række koncertmusikere til at teste apparatet, og ifølge Anders Hedegaard er tilbagemeldingen, at de kan høre helt nye lag af toner med det nye apparat.



"Jeg er sådan set lige begejstret for kombinationen lydoplevelsen og batterilevetid, men det er klart, at vi skal være gladest for lydoplevelsen. Der er ikke nogen tvivl: Vi skal som virksomhed fastholde, at vi er her for at skabe bedre hørelse for dem, der har et høretab. Og de, der har et høretab, har levet glimrende med batterihøreapparater i en årrække."



"Så det er klart på den genopladelige del, vi har haft behov for at komme ind og spille med et stærkt produkt."



"Hvorfor gør vi det så? Vi har konstant sat os for, at vi vil være fremme med innovation, og her har vi sat os for, at vi løfter vores niveau en ekstra gang. Og sætter en retning i industrien om, at vi skal endnu højere op og efterligne den naturlige hørelse. Det er et led i konkurrencebilledet og vores innovationsstrategi, som gør, at vi vil være først med det nyeste og det bedste," siger Anders Hedegaard.



Prisen for det nye produkt, ReSound LiNX Quattro, bliver lidt dyrere end selskabets øvrige produkter, selv om Anders Hedegaard ikke kender den nøjagtige pris på nuværende tidspunkt.



"Det interessante er, at folk, der virkelig har et høretab, de går oftest efter det høje prisprodukt. Fordi det er jo liv og deres velvære, som er afhængig af et høreapparat. Og vi taler også om stærke computerkræfter, der er i høreapparater, og de koster jo penge," siger Anders Hedegaard, der ikke vil afsløre, hvor mange produkter, han skal sælge, før han er tilfreds.



GN Store Nord fastholder dog forventningerne til sin vækst i år, hvilket vil sige på den anden side af 6 pct. organisk vækst.



Sydbanks analytiker Morten Imsgaard kalder GN-produktet for et godt alternativ til William Demants Oticon Opn. Aktien er da også allerede gået op på nyheden denne mandag.



"Jeg tror, at aktiemarkedet reagerer positivt på timingen. De fleste markedsdeltagere havde nok først ventet, at vi skulle ind i starten af 2019, før der for alvor kom nye high-end-løsninger fra GN Hearing, siger senioranalytiker Morten Imsgard til Ritzau Finans.



- William Demant har utrolig stor succes med Oticon Opn, som jo virkelig har flyttet markedsandele og givet dem en bedre konkurrenceposition på mange markeder. Det er for investorerne nok også et velkomment modtræk fra GN, som for alvor melder sig tilbage ind i kampen igen om at have absolut de bedste høreapparater på markedet, vurderer Morten Imsgard.