Vestas-optakt: To priser presser indtjeningen

mio. euro Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY 17 FY 19(e) Omsætning 2290 2206 10.266 9953 10.658 - heraf service 408 371 1677 1522 1867 Bruttoindtjening 409 484 1810 1963 1853 Bruttomargin (i %) 18,0 21,9 17,4 19,7 17,6 EBIT f.s.p 209 279 1041 1230 1053 EBIT-margin (i %) 9,1 12,6 10,0 12,4 9,9 Resultat før skat 205 247 1036 1192 1061 Resultat efter skat 155 186 767 894 795 Udbytte (euro/aktie) - - 1,17 1,24 1,20 Frie pengestrømme 99 -158 529 1218 679 Ordreindgang (i MW) 3198 2667 11.528 11.176 12.125

Der er spænding om prisudviklingen på to fronter for Vestas i onsdagens regnskab for andet kvartal af 2018.Først og fremmest er det de priser, Vestas sælger vindmøllerne til. De har været faldende i de sidste fem kvartaler i det, som Vestas-chef Anders Runevad kalder "et meget konkurrencepræget marked".Vestas' gennemsnitlige salgspris var på 0,73 mio. euro per megawatt (MW) i første kvartal af 2018 og dermed næsten stabiliseret i forhold til 0,74 mio. euro/MW i kvartalet før. Men den var faldet med næsten en fjerdedel fra 0,95 mio. euro/MW i fjerde kvartal af 2016.- Usikkerheden om salgspriserne på kvartalsbasis er stor, men vi forventer, at Vestas vil supplere med meldingen om en stabilisering af det underliggende prisniveau, forudser aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank i en optakt. Han venter 0,74 mio. euro/MW og altså en lille fremgang, mens analytikerne i snit spår 0,73 ifølge Ritzau Estimates.Han baserer det blandt andet på, at Vestas' største konkurrent, Siemens Gamesa, i sit seneste regnskab ikke som ventet fortalte om stigende priser, men kun kunne berette om en stabilisering.STÅLTOLD GØR ONDTOg samtidig er Vestas presset på den modsatte front - indkøbspriserne. De nye ståltariffer fra marts har øget prisen på stål i USA betragteligt, og da stål udgør en kæmpe andel af råvarerne til vindmøller, vil den udvikling formentlig ramme Vestas' indtjening.Netop Siemens Gamesa sagde desuden for nylig, at branchen næppe kan skubbe de prisstigninger videre til kunderne.Banken JPMorgan har tidligere spået, at Vestas' bruttomargin kan falde med 0,4 pct.point alene på grund af de nye tariffer. Det ventes dog først at ramme indtjeningen i 2019, da Vestas har sikret sine stålpriser godt et år ud i fremtiden. Ikke desto mindre venter analytikerne på at høre, hvad Vestas-ledelsen siger om effekten.PROGNOSEN SER UD TIL AT HOLDEVestas har hidtil spået, at omsætningen vil stige til mellem 10 og 11 mia. euro i år, mens driftsmarginen (EBIT) ventes at falde til mellem 9 og 11 pct. fra 12,4 pct. i 2017 - primært på grund af lavere møllepriser.Den prognose bliver der næppe ændret synderligt på fra Vestas' side. Ifølge Ritzau Estimates regner analytikerne op til regnskabet med en 2018-omsætning på 10,3 mia. euro og en EBIT-margin på 10,0 pct.- Vi bliver overraskede, hvis Vestas ændrer på prognosen. Ordreindgangen har været stærk. Selv om ordrerne i vid udstrækning relaterer sig til 2019, bør det indikere, at Vestas også i 2018 har fyldt godt op på produktionsfaciliteterne. Konkurrentregnskaberne har ikke afdækket forhold, der for alvor kan afspore Vestas' 2018-prognose, opsummerer Jacob Pedersen fra Sydbank.Han forudser, at Vestas måske kan finde på at komme med endnu et aktietilbagekøb, men at det i så fald bliver mindre end de 600 mio. euro, Vestas satte til side til formålet for et år siden.Analytikernes forventninger til Vestas' regnskab for andet kvartal af 2018:(e) = medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til 11 analytikere.Regnskabet offentliggøres onsdag 15. august omkring klokken 8.30./ritzau/FINANS