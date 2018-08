GN lancerer nyt høreapparat i højeste prisklasse

Relateret indhold Artikler

GN Group har et nyt høreapparat på vej til markedet.



Den nye model går under navnet Resound Linx Quattro og er ifølge GN selv verdens første høreapparat i "premium-plus"-klassen.



- Det er designet for folk, der vil have den bedste teknologi og ønsker en strålende lydoplevelse med fantastisk taleforståelighed selv i støjende situationer, skriver GN i en pressemeddelelse.



GN praler også af, at Linx Quattro kommer med markedets bedste genopladelige batteritid.



Linx Quattro-serien bliver lanceret i slutningen af august.



GN-aktien stiger fra omkring 304,50 kr. til 307,10 kr. oven på nyheden - en fremgang på knap 0,9 pct.



/ritzau/FINANS