Aarhus Lufthavn håber på ti ruter fra Easyjet

Aarhus Lufthavn jubler over den nye Easyjet-rute til London, og lufthavnsdirektøren drømmer allerede om op til ti ruter med det britiske lavprisflyselskab.



Det skriver branchesitet Check-In.dk.



1. september indleder Easyjet sin første satsning i Vestdanmark. Selskabet åbner en rute fra Berlin-Tegel til Aarhus Lufthavn med to ugentlige afgange. Og for få dage siden kom meldingen om endnu en rute til Aarhus, når Easyjet til november vil flyve fra London-Gatwick til den østjyske lufthavn.



Hos Aarhus Lufthavn er der glæde over, at Easyjet allerede har annonceret en ny rute, før den første rute overhovedet er åbnet.



- Hvis Easyjet finder det interessant at starte to ruter op, så kan der vel sagtens komme flere. Selskabet har op imod 30 baser i Europa, og jeg kan sagtens pege på ti destinationer, som kunne være interessante for Østjylland og også den anden vej, siger administrerende direktør for Aarhus Lufthavn Peter Høgsberg til Check-In.dk.



/ritzau/FINANS