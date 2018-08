Dyre konsulenter dominerer Banedanmarks signalprojekt

Relateret indhold Artikler

I en stor rapport om Banedanmarks 23 milliarder kroner dyre signalprogram, der skal opgradere signalsystemet i jernbanenettet, skriver konsulenthuset Deloitte, at tre ud af fire ansatte på projektet er konsulenter.



De er betydeligt dyrere end almindelige ansatte, og Banedanmark har allerede brugt 1954 millioner kroner på konsulenter ifølge rapporten. Det skriver Ingeniøren, der har gennemgået Deloittes status.



- 74 procent af medarbejderne i signalprogrammet består i dag af konsulenter.



- En så omfangsrig ekstern bistand i programmet vurderes umiddelbart kritisk for programmets evne til at opbygge og fastholde kompetencer i Banedanmark, omkostningsniveau og i forhold til håndtering af styringsansvaret i programmet, skriver Deloitte i rapporten ifølge Ingeniøren.



Rapporten beskriver, at det store brug af konsulenter har øget omkostningerne og kan skabe problemer, fordi hele enheder er bemandet af konsulenter.



Mens alle konkrete tal om lønnen er holdt hemmelige for offentligheden skriver de, at konsulenterne kommer fra selskaberne Rambøll, Atkins, Parsons og Ersch+Berger.



- Dette kan, hvor der ikke er tale om særlige specialistkompetencer, bidrage til et unødigt højt ressourceforbrug, idet konsulenterne i udgangspunktet er dyrere sammenlignet med ansatte i Banedanmark, skriver Deloitte.



Samtidig er det problematisk, at konsulenter skal træffe vigtige beslutninger, der vil præge Banedanmark i mange år frem.



Deloitte skriver, at mange af konsulenterne med fordel kunne erstattes med ansatte i Banedanmark, da projektet løber frem til 2024.



Ifølge Ingeniøren er Banedanmark begyndt at tage en række opgaver tilbage fra konsulenterne. Og mens alle konkrete tal er hemmeligholdt beskrives den potentielle besparelse på et milliardbeløb.



Banedanmark har ikke villet lade sig interviewe af Ingeniøren.



/ritzau/