Online-auktionshuset Lauritz.com, der længe har været i et økonomisk og ledelsesmæssigt stormvejr, baserer store dele af virksomhedens indtægt på lån til kunder. Lån som det kan være svært at få hjem, skiver Berlingske Business mandag.



Lauritz.com har længe solgt sit koncept og sin platform til selskaber i udlandet og noteret sig en pæn indtægt på den front.



Ifølge Berlingske Business foregår salget dog ved, at Lauritz.com indtægtsfører pengene fra salget, men i virkeligheden låner køberen pengene.



Avisen har gennemgået regnskaberne for ni af de partnere, der på den måde skylder Lauritz.com millioner. Otte af dem gav underskud, og det rejser tvivl om, hvorvidt det allerede pressede Lauritz.com kan få pengene hjem.



- Når jeg kigger på hele selskabet og ser på partnernes økonomi, ser jeg det som meget tvivlsomt, om tilgodehavenderne er det værd, de er bogført til.



- Lauritz.com siger, at man kan få pengene, og det må selskabet jo mene. Men man kan jo ikke plukke håret af en skaldet, siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh ved Aalborg Universitet til Berlingske Business.



Regnskaberne fra Lauritz.com viser, at selskabets udlån til kunder på den front er steget fra 15 millioner kroner i sommeren 2016 til nu omkring 50 millioner kroner.



Det er mange penge for et selskab, der i 2017 gav et underskud på 21 millioner kroner og havde negative pengestrømme for 17 millioner kroner.



- Hvis Lauritz.com får vanskeligheder, kan man så kalde lånene tilbage hos partnerne?



- Partnerne hæfter, men der kan vi se, at deres hæftelser som udgangspunkt intet er værd i forhold til tilgodehavendernes størrelse, siger Per Nikolaj Bukh til Berlingske.



Lauritz.com skriver til Berlingske, at man ikke ser noget problem i sagen.



- Når vi ser på de enkelte forretninger og vores forventninger til den fremtidige indtjening, er det vores vurdering at der er dækning for lånenes værdi, skriver Lauritz.com til Berlingske.



Lauritz.com blev børsnoteret i Sverige i 2016 til en kurs på 16 svenske kroner. Siden er aktien falder meget i værdi, og mandag koster den to svenske kroner.



/ritzau/