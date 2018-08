SAS har sjældent været så forsinket som i juli

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

SAS har aldrig haft så mange flyrejsende som de havde i juli måned. Denne sommer har de dog i højere grad end tidligere været forsinket, og næsten hver tredje SAS-fly var forsinket i juli.



Det skriver Berlingske Business.



Aldrig har så mange valgt et stige ombord på et SAS-fly, men passagererne har dog skulle sluge mange forsinkelser. For SAS som eller normalt bryster sig af punktlighed er det et overaskende antal forsinkelser vurderer eksperter.



"Det er rigtigt skidt. I mine optegninger over SAS' punktlighed har jeg ikke oplevet en måned, hvor rettidigheden har været ringere end i juli i år. Det her er næsten uhørt i SAS-regi, at man er så dårlig på punktligheden," siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank til Berlingske Business.



Sidste gang SAS punktlighed lå på et tilsvarende niveau, havde de udfordringer med dårlige vejrforhold. i dag er det problemer med koordineringen af lufttrafikken, der skaber problemer for SAS og Air Traffic Control (ATC) har været et stort tema i den europæiske luftfart i år.



Hen over sommeren har der blandt andet været strejke hos ATC-personale i Frankrig, og der har generelt været mangel på flyledere, skriver Business.



/ritzau/FINANS