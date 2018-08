Tesla leder efter bred investorkreds

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske elbilproducent Tesla med topchef Elon Musk i spidsen leder efter en bred kreds af investorer, som kan hjælpe selskabet med at blive afnoteret.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til unavngivne kilder med kendskab til sagen.



I tirsdags overrumplede Elon Musk aktiemarkedet ved på Twitter at kundgøre, at han overvejer at afnotere selskabet ved kurs 420, og at han havde sikret sig finansiering til det. Det sendte aktien 11 pct.



Siden faldt den tilbage med minusser på 2,4 og 4,5 pct. de efterfølgende to dage. Efterhånden som investorerne stillede spørgsmålstegn til finansieringen.



Tesla skal ifølge Bloomberg News være i dialog med flere banker om muligheden og for at gennemføre en afnotering, og hvordan den eventuelt skal struktureres. Og samtidig henvender man sig til flere investorer, herunder store kapitalforvaltere.



Kilderne anfører, at Elon Musk foretrækker en bred gruppe af investorer, da han ønsker at undgå at få en eller to store aktionærer i ejerkredsen.



Dialogen er på et indledende stadie, og Tesla har endnu ikke officielt antaget nogen banker til at hjælpe med processen.



/ritzau/FINANS