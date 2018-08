De ryster på hovedet hos den tyske kemigigant Bayer.



Det skyldes, at en amerikansk mand fredag blev tilkendt en erstatning på 289 millioner dollar - knap 1,9 milliarder kroner - fordi en domstol afgjorde, at han havde udviklet sin kræftsygdom på grund af brug af ukrudtsmidlet Roundup, også kendt som glyfosat.



Bayer har for nylig overtaget virksomheden Monsanto, som skal betale den enorme erstatning.



- Bayer er overbevist om, at glyfosat er sikkert og ikke fremkalder kræft, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP fra selskabet.



Sagen med den amerikanske mand menes at være den første af sin slags på verdensplan. Manden, Dewayne Johnson, arbejdede som skadedyrsbekæmper i San Francisco, og han sagsøgte Monsanto, efter at han havde fået konstateret den særlige type lymfekræft non-Hodgkin lymfom.



Et nævningeting gav ham medhold i, at Monsanto ikke havde gjort nok for at advare om risikoen ved brug af Roundup. En risiko, der dog ikke eksisterer, hvis man spørger Bayer.



- Afgørelsen går imod videnskabelige resultater, der viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem brug af glyfosat og non-Hodgkin lymfom, siger en talsmand for Bayer til nyhedsbureauet dpa.



I 2015 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i en rapport, at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.



Siden har EU's kemikalieagentur, Echa, og unionens fødevareagentur, Efsa, dog frikendt stoffet på det punkt.



I Danmark har Miljøstyrelsen godkendt stoffet og vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark i forhold til mennesker og miljø.



Monsanto har anket den amerikanske afgørelse.



/ritzau/