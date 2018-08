Kina overtager gigantisk gasprojekt i Iran efter franske Total er presset ud

Det statsejede kinesiske olieselskab China National Petroleum Corp., Kinas største olie- og gasselskab, ventes at gå i spidsen for et projekt til ca. 32 mia. kr., der skal udvikle den iranske del af verdens største gasforekomster.



Dermed tager Kina over fra det franske selskab Total, som har indstillet operationerne efter præsident Trump har indført nye sanktioner mod Iran, skriver Bloomberg.



China National Petroleum gik med i et konsortium med Total i 2016 for at udvikle den såkaldte fase 11 af South Pars Gas-feltet i den Persiske Bugt mellem Iran og Qatar, men står nu til at udvide sin andel betragteligt fra de nuværende 30 pct.



Total havde oprindeligt sat sig på 50,1 pct., men nu blive kineserne den ledende partner, rapporterer Irans statslige nyhedsbureau. Kontrakten er dog endnu ikke officielt ændret, lyder det, og Total har ingen kommentarer til oplysningerne.



Det franske selskab havde allerede brugt 300 mio. kr. på projektet, da præsident Trump i maj meddelte, at USA ville trække sig fra den tre år gamle atomaftale med Iran og genindføre sanktioner.



Den første bølge af sanktionerne trådte i kraft i denne uge, og det har kompliceret tingene markant for europæiske selskaber, som straks indledte forretninger med Iran i forvisning om nye tider efter atomaftalen i 2015 blev indgået mellem Iran, EU, USA og fem andre lande.



Ifølge aftalen skulle Iran begrænse sit atomprogram til gengæld for lempelser af de daværende sanktioner.



Men siden USA's kovending over for Iran har snesevis af europæiske selskaber lige som Total trukket sig fra den olierige stat, som råder over verdens største kendte naturgasreserver.



Præsident Trump har reelt gjort det umuligt for mange selskaber at have noget som helst at gøre med Iran, efter han forleden tweetede, at "Enhver, som gør forretninger med Iran, kommer IKKE til at gøre forretninger med USA."