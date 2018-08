Kursmålet for aktien i Novozymes er fredag blev hævet med 20 kr. fra 350 kr. til 370 kr. af den schweiziske investeringsbank Credit Suisse.



Det fremgår af Bloomberg News.



Anbefalingen af aktien i Novzymes fastholdes på "outperform" af analytiker Mathew Hampshire-Waugh, og med kursmålet in mente er der da også et kurspotentiale på godt 10 pct.



Novozymes fremlagde fredag sit regnskab for andet kvartal. Det var lidt bedre end ventet på den organiske vækst, mens indtjeningen lå under forventningerne.



Den organiske vækst var 5 pct. mod de ventede 4,6 pct., mens driftsoverskuddet (EBIT) landede 957 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 27,4 pct. Analytikerne havde ventet henholdsvis 988 mio. kr. og en margin på 28 pct.



Forventningerne om en organisk salgsvækst på 4-6 pct., og en EBIT-margin omkring 28 pct. blev fastholdt.



