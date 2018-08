Storbank høvler en fjerdel af Pandora-aktien

Kursmålet for aktien i Pandora er fredag blevet skåret med 150 kr. fra 650 kr. til 500 kr. af analytiker Poul Ernst Jessen i Danske Bank.



Det fremgår af Bloomberg News.



Anbefalingen af aktien lyder fortsat på "køb", og da Pandoras aktie fredag steg med 1,6 pct. til 359,70 kr., er der da også et potentiale på næsten 40 pct. op til kursmålet.



Pandora er i denne uge faldet fra kurs 430, da selskabet nedjusterede mandag aften. Det kostede tirsdag et kurssmæk på 105 kr. eller næsten 25 pct. Siden har aktien rettet sig lidt fra bunden i 325 kr. tirsdag.



Danske Bank har ifølge Bloomberg News haft en købsanbefaling på aktien i Pandora siden november 2014, da aktien kunne erhverves for 484 kr. Siden da har Pandoras aktie været været oppe og røre ved kurs 1000, og i snit har aktien i perioden været handlet til 714 kr.



/ritzau/FINANS