Optakt: Bioenergi skal trække væksten op i Novozymes-regnskab

Mio. kr. Q2 18(e) Q2 17 FY 18 (e) FY 17 Omsætning 3489 3538 14.469 14.531 - Vaskemidler 1152 1181 4694 4717 - Føde- og drikkevarer 1050 1041 4102 4041 - Bioenergi 644 628 2654 2644 - Landbrug og foder 430 428 2122 2108 - Tekniske og farma 226 260 870 1021 Organisk vækst % 4,6 2 4,5 4 EBIT 988 963 4106 4047 - Margin 28,0 27,2 28,3 27,9 Resultat før skat 972 931 4023 3876 Periodens resultat 768 735 3205 3120

Efter et svagt første kvartal er der udsigt til højere vækstrater, når enzymkoncernen Novozymes kommer med regnskab for andet kvartal fredag morgen.Det største forretningsområde, Vaskemidler, der leverer enzymer til vaskemiddelindustrien, ventes at vise beskeden vækst, mens der kan være positive overraskelser i vente inden for Bioenergi samt Landbrug og foder.Analytikerne spår ifølge Ritzau Estimates en organisk vækst på 4,6 pct. i kvartalet mod 2 pct. i første kvartal, mens driftsoverskuddet (EBIT) ventes at stige til 988 mio. kr. 963 mio. kr. i samme periode året før.Divisionen Vaskemidler vil være presset af tilbageholdende kunder, og derfor er der kun lagt op til en organisk vækst på 1,8 pct. her."Omkostningsbevidste kunder i Europa og Nordamerika vil fortsat dæmpe salgsvækstmulighederne for divisionen," bemærker aktieanalytiker Morten Imsgard fra Sydbank i en kommentar.Derimod spår han stærk salgsvækst i divisionen Bioenergi, der producerer enzymer til produktion af bioethanol.Det amerikanske marked for bioethanol er vokset 3,8 pct. i andet kvartal, hvilket Novozymes bør have overgået. Analytikerne venter ifølge Ritzau Estimates en vækst på 6,9 pct."Vi forventer, at Novozymes vil være i stand til at vokse markant mere end det underliggende marked drevet af selskabets nyeste produktlanceringer," skriver Morten Imsgard.I Novozymes' division rettet mod landbruget ventes den organiske vækst at være på 7,5 pct., hvilket dog skal ses i lyset af, at væksten i andet kvartal sidste år bakkede med 16 pct."Regnskaber fra konkurrenter i landbrugssegmentet har set en smule bedre ud, og kvartalet måles mod en meget nem sammenligningsbase," skriver aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand i en kommentar.Novozymes' egne forventninger til 2018 er en organisk vækst på 4-6 pct. og en EBIT-margin på omkring 28 pct., og set på analytikernes prognoser er der ikke ventet en justering, da de lyder på henholdsvis 4,6 pct. og 28,3 pct.Enzymkoncernen har også forventninger i danske kr., og de bliver ifølge Sydbank sandsynligvis opjusteret, da den amerikanske dollar er blevet styrket de seneste måneder.Tabel over analytikernes forventninger til Novozymes' regnskab for andet kvartal af 2018:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til otte analytikere inden regnskabet.Af de otte analytikere oplyser de syv anbefalinger. Heraf er der en, der anbefaler "køb/akkumuler", fire anbefaler "hold/neutral", og to anbefaler "sælg/reducer".Novozymes kommer med regnskab den 10. august om morgenen./ritzau/FINANS