Novozymes vokser 5 pct - skuffer på vaskemidler

Biotek-virksomheden leverer et halvårsregnskab med både skuffelser og positive overraskelser. Især kerneområdet vaskemidler skuffer.



Den organiske salgsvækst for andet kvartal på 5 pct. målt i lokal valuta er lige over analytikernes forventninger på 4,6 pct. Målt i danske kroner er væksten gået tilbage med 1 pct.



Dog er kerneområdet vaskemidler gået tilbage med 2 pct. Overraskende slår bioenergi forventningerne og går frem med 20 pct. for andet kvartal. Landbrug og foder går frem med 13 pct, hvilket overrasker positivt sammenlignet med sidste års tilbagegang i andet kvartal på 16 pct.



"Overordnet er jeg tilfreds med vores resultater for de første seks måneder. Salget til bioenergiindustrien opnåede rigtig gode resultater, mens salget til vaskemiddelindustrien var svagere end ventet," siger adm. direktør i Novozymes, Peder Holk Nielsen og fortsætter: "På trods af fortsat usikkerhed om verdenshandlen og landbrugsmarkederne fastholder vi vores forventninger til 2018."



Den samlede omsætning for kvartalet er 3498 mio. kr. mod forventede 3489 mio. kr. I samme kvartal sidste år var omsætning 3538 mio. kr.



Novozymes vurderer, at enzymsalget i andet kvartal var påvirket af udfordringer på det brasilianske marked i forbindelse med en lastbilstrejke, og på det nordamerikanske marked havde en af deres globale kunder distributionsproblemer. Salget forventes at stige i andet halvår 2018 og yderligere i de kommende år.



