Biotekselskabet Bavarian Nordic har torsdag fået tildelt en lånemulighed på 30 mio. euro fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). På den baggrund opjusterer selskabet sine forventninger til kapitalberedskabet ved udgangen af 2018.



Det fremgår af en meddelelse fra Bavarian Nordic.



- Lånefaciliteten vil støtte Bavarian Nordics investeringer i en ny fyldelinje, der er under opførelse, og som forventes at være driftsklar i 2021. Fyldelinjen vil udvide selskabets nuværende produktionskompetencer og vil sætte Bavarian Nordic i stand til at varetage færdigvareproduktionen af Imvamune-koppevaccinen samt andre vacciner i fremtiden, hedder det i meddelelsen.



Lånet fra EIB ydes uden sikkerhedsstillelse, og Bavarin Nordic kan vælge at udnytte det i flere trancher. Ifølge selskabet har lånet "favorable vilkår" med en fast eller variabel rente plus et tillæg på 3,21 pct. og med tilbagebetaling på syv år fra udbetaling til koncernen.



- Som følge af opnåelse af lånet opjusterer selskabet sine forventninger til kapitalberedskabet ved årets udgang fra 1.850 mio. kr. til 2.100 mio. kr., oplyser Bavarian Nordic.



EIB ejes af medlemsstaterne i EU. EIB's finansiering er garanteret af den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.



/ritzau/FINANS