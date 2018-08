Investorer vil lægge sag an mod Hellerup Finans

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hellerup Finans Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Hellerup Finans

En kreds af investorer, som har tabt penge på investering i det kuldsejlede Hellerup Finans, vil nu søge økonomisk kompensation til de mange investorer, som har lidt tab.



Det fremgår af en pressemeddelelse.



Ifølge foreningen har mere end 500 private investorer investeret mere end 235 mio. kr. i Hellerup Finans, og den nye forening går efter at samle de mere end 500 aktionærer, obligationsejere og andre investorer, som har tabt penge efter Hellerup Finans' sammenbrud. Bag foreningen står investorer, som samlet har investeret for over 40 mio. kr.



Foreningen har hyret advokat Charlotte Castenschiold til at undersøge, i hvilket omfang nuværende eller tidligere ledelesesmedlemmer, revisorer eller andre kan stilles til ansvar.



"Advokaten skal tillige undersøge, om der er grundlag for at indgive politianmeldelser," fremgår det af pressemeddelelsen.



Overfor Finans.dk oplyser den tidligere adm. direktør Torben Jensen, at han tager udsigten til retssager med ro.



"Jeg kan godt forstå, at folk er vrede og sure, men det er ikke det samme som, at det er din skyld og din skyld. Der er ikke gjort noget forkert, og derfor tager jeg det rimelig køligt. Men det betyder ikke, at jeg er nonchalant overfor folk, der har tabt penge. Det har jeg meget respekt for," lyder det.