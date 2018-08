Adidas sprænger estimaterne i andet kvartal efter VM i fodbold

Adidas' driftsresultat slår det højeste analytikerestimat i andet kvartal, hvor driftsresultatet lød på 592 mio. euro, viser regnskabet, der landede torsdag morgen.



Til sammenligning lød estimatet hos analytikerne på 548 mio. euro, viser data fra Bloomberg.



Adidas bekræfter, at det fastholder forventninger for resten af 2018, og dermed forventes der fortsat en stigning i omsætningen på omkring 10 pct., samt en driftsmargin som skal ligge på mellem 10,3-10,5 pct.



En tocifret vækst på det nordamerikanske, asiatiske, latinamerikanske og russiske marked lagde også grobunden for resultaterne, og Adidas noterer sig, at det var salget af fodboldtrøjer, som gjorde det ekstraordinært godt på disse markeder.



Et stærkt verdensmesterskab i fodbold har også været årsag til stigningerne, og selv om mange af de traditionelle Adidas-sponsorerede mastodonter som Tyskland, Spanien og Argentina måtte forlade turneringen tidligt, havde selskabet stadig et rekordhøjt salg af trøjer.



- Vi leverede endnu et stærkt kvartalsregnskab. Denne gang på baggrund af et succesfuldt VM i fodbold. Væksten blev igen skabt i vores strategiske fokusområder, Nordamerika, Kina og E-handel, skriver Kasper Rørsted, der er administrerende direktør, i en meddelelse til Bloomberg.



Regnskabet resulterede i løbet af torsdagen i en stigning for aktien på op til 10 pct. - en stigning Adidas-aktien ikke har oplevet siden marts. Torsdag kort efter klokken 14.00 lyder fremgangen på 8,48 pct.



