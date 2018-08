Anders Colding Friis: Det er en del af gamet

Relateret indhold Aktieordbog

"Jeg synes, det her er en fantastisk virksomhed, og jeg stod op i morges med det formål at skulle sikre at gøre det så godt som muligt for virksomheden, for det fortjener den," siger Anders Colding Friis til spørgsmålet om, hvad han tænkte, da han stod op i morges.



Torsdag blev dagen, hvor bestyrelsen i Pandora fyrede topchefen, Anders Colding Friis, der stopper i Pandora 31. august.



De seneste måneder har Anders Colding Friis og Pandora været i ilden, og særligt de seneste dage har smykkegiganten og topchefen været på alles læber, efter selskabet kom med en pludselig nedjustering blot syv måneder efter, at selskabet kom med sine langsigtede målsætninger ifm. kapitalmarkedsdagen i januar.



Brug for pause og ferie



Forløbet har da også tæret hårdt på Anders Colding Friis, der nu har brug for en tiltrængt pause, når han træder af som topchef.



"Det vil ikke være nogen overraskelse at sige, at det har været ganske intensivt de seneste måneder, så jeg skal først og fremmest sætte mig ned og tænke mig om, og så skal jeg slappe lidt af," siger Anders Colding Friis.



Du kunne ikke have brug for en lille ferie oven på de her måneder?



"Det er der ihvertfald nogle i familien, der synes," siger Anders Colding Friis videre.



Hvor hårdt har det været at være topchef for en børsnoteret selskab, der er i ilden?



"Det er blevet personificeret en hel del, som verden ser ud, og det er ikke alle kommentarer, som man sætter pris på, men det er en del af jobbet," siger han.



Kunne det skræmme dig fra at tage en toppost for et børsnoteret selskab igen?



"Det er en del af gamet, sådan er det. Det er klart, at det er rarere at se de positive historier," afslutter Pandora-topchefen.