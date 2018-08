Gefion opgiver børsnotering via NeuroSearch

Det københavnske udviklingsselskab Gefion, har i de seneste måneder været i offensiven for at sikre sig en børsnotering via biotekselskabet NeurosSearchs stort set tomme børsskal.



Denne strategi må nu opgives, fordi det ikke har været muligt at sikre sig mere end 50 pct. af aktionærernes accept via et købstilbud.



"Det er jo det samme som når man kigger på ejendomme. Nogle gange så får man fat i ejendommene. Andre gange så lykkes det ikke," siger Thomas Færch, der er adm. direktør Gefion.



Gefion har fået accept af deres købstilbud til NeuroSearchaktionærerne fra 9,67 pct. af aktionærerne, og da Gefion havde stillet som forudsætning, at man ville have over 50 pct., så er købstilbudet bortfaldet.



Selskabet NTG, Nordic Transport Group, har opnået tilslutning fra 17 pct. af aktionærerne fra et konkurrende tilbud, og dette selskab har ikke haft et krav om at få fat i aktiemajoriteten i første omgang.



Nu vil NTG udvikle videre på sagen - bl.a. med en kapitaludvidelse på 120 mio. kr.



"Nu vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og herefter vil jeg gå ud fra at NTG sætter deres eget hold og kører videre derfra," siger Neurosearch-direktør Allan Andersen.



Forventningerne er nu, at NTG vil sikre sig en rolle som hovedaktionær, drive transportvirksomhed som børsnoteret selskab og formentlig skifte navn til NTG.



"Det sidste ved vi dog ikke endnu," siger Allan Andersen.