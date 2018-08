Deutsche Telekom opjusterer forventningerne efter vækst i USA

Relateret indhold Artikler

Den tyske telegigant, Deutsche Telekom opjusterer forventningerne for resten af året på grund af vækst på det amerikanske marked.



Det er en vækst, selskabet blandt andet har skabt via købet af den amerikanske kommunikationsvirksomhed Sprint for 26,5 mia. kr. En aftale som er vital i forhold til væksten i USA.



Det lykkedes også Deutsche Telekom at snuppe 1 mio. nye kunder i andet kvartal.



Forventningerne til EBITDA, driftsresultatet før af og nedskrivninger, bliver derfor opjusteret med 100 mio. euro til 23,4 mia. euro.



Også overskuddet i regnskabet for andet kvartal steg med 2,9 pct.



/ritzau/FINANS