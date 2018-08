New York Times skuffer på væksten i digitale kunder

Den hæderkronede amerikanske avis New York Times, som er blandt de traditionelle medier, der har været bedst til at konvertere læserne af papiravisen til digitale kunder, faldt kraftigt på børsen i New York onsdag, da regnskabet for andet kvartal viste, at netop væksten i digitale abonnementer er bremset op.



Aktien faldt 6,6 pct. på den baggrund, selv om andet kvartal faktisk var bedre på indtjeningen og omsætningen end ventet.



New York Times kunne melde om, at selskabet i andet kvartal fik netto 109.000 nye digitale abonnenter. Og selv om 99 ud af 100 andre mediehuse i verden sikkert er dødmisundelige, så var det alligevel en opbremsning fra 139.000 nye kunder i første kvartal og 159.000 nye kunder i fjerde kvartal sidste år.



Ved udgangen af andet kvartal havde mediehuset med flest Pulitzer-priser, USA's fornemste pris for journalistik, samlet 3,8 mio. abonnementer, hvoraf 2,9 mio. var rene digitale abonnementer.



"Indtægter fra abonnementer udgjorde to tredjedele af selskabets omsætning, en trend, vi venter, vil fortsætte. Vi tror stadig, der er en betydelig startbane til at ekspandere basen substantielt," udtaler topchef Mark Thompson i regnskabet.



New York Times kom ellers gennem sit andet kvartal med et justeret overskud per aktie på 17 cent, mens omsætningen landede på 415 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 15 cent og en omsætning på 413 mio. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 28 mio. dollar mod ventede 26 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 59 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 57 mio. dollar.



New York Times har vundet i 125 Pulitzer-priser.



/ritzau/FINANS