Ørsted køber amerikansk landvind for 3,7 mia

Ørsted annoncerer nu, at man foretager et større milliardopkøb inden for landbaserede vindmøller i USA.



Selskabet køber Lincoln Clean Energy, der har en større portefølje af landmøller i USA. Købssummen er på 3,7 mia. kroner.



Selskabet som Ørsted køber har allerede 500 megawatt landvind og yderligere 300 megawatt under opførelse, tilsammen noget der svarer til energien fra knap et atomkraftværk.



"Det globale marked for landvind forventes at vokse betydeligt i de kommende år, og USA er et førende marked inden for landvind. Købet af Lincoln Clean Energy vil give os en solid vækstplatform i USA, som er et af Ørsteds strategiske vækstmarkeder. Det er en investering med en sund økonomi baseret på forsigtige antagelser om de væsentligste value drivers og udviklingen på markedet," siger Henrik Poulsen i en meddelelse om opkøbet.



Ørsted er verdens førende aktør inden for havvind, men har for et halvt år siden annonceret, at man ønsker at udbrede selskabets aktiviteter inden for bæredygtig energi, herunder landvind.



Selskabets nye amerikanske opkøb markerer et sats i denne retning.



Men samtidig er det også en markering af selskabets ambitioner i USA.



Ørsted har arbejdet på at få en fod inden for på det amerikanske marked, men måtte i foråret se, at de to første projekter for amerikansk havvind gik til rivaler.