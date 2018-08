Bavarian Nordic stiger 7 pct på positive resultater med RSV-vaccine

Bavarian Nordic har offentliggjort positive data fra et udvidet fase 2-studie med selskabets vaccine til behandling af RS-virus. Det sender aktien op med omkring 7 pct. til kurs 195.



Resultaterne vil blive centrale i drøftelserne om udformningen af et fase 3-studie med de amerikanske sundhedsmyndigheder senere i år, skriver Bavarian i en meddelelse til fondsbørsen.



Der er tale om et udvidelse af et fase 2-studie, der sidste år viste, at vaccinen bremsede virus seks måneder efter vaccinationen.



Studiet bestod oprindeligt af 421 personer over 55 år, der blev opdelt i fire grupper og testet med en høj og lav dosis ved enten en eller to vaccinationer, mens der samtidig har været en kontrolgruppe.



Studiet viste dengang, at en enkelt vaccination fremkaldte et stærkt antistof- og t-cellerespons mod RSV, som blev forhøjet i en hel RSV-sæson, det vil sige seks måneder efter vaccination.



Efter et år modtog 88 af studiets forsøgspersoner, der oprindeligt blev vaccineret med blot én høj eller lav dosis, en såkaldt vaccine bestående af samme dosis, for at efterligne en årlig revaccination.



"Det udvidede forsøg viste, at det brede antistofrespons mod RSV forblev forhøjet i et år i mindst 60 pct. af forsøgspersonerne i forhold til udgangspunktet efter en enkelt vaccination," skriver Bavarian, der ligeledes kan berette om et forhøjet T-cellerespons.



For Bavarians adm. direktør, Paul Chaplin, er der tale om godt nyt.



"Vaccinens evne til at fremkalde en bred RSV-specifik immunitet over flere sæsoner bekræfter vores hypotese om, at MVA-BN RSV er en årlig booster-vaccine, og den eneste RSV-vaccinekandidat under udvikling, som har vist at fremkalde et bredt immunrespons bestående ikke blot af antistoffer, men også af T-celler og immunitet i slimhinderne," siger han ifølge meddelelsen.



/ritzau/FINANS