Genmab-partner ansøger om nye behandlingsregler for Darzalex

Genmabs amerikanske partner Janssen har ansøgt de amerikanske og europæiske myndigheder om en opdateret behandlingsvejledning for Darzalex til behandling af knoglemarvskræft. Det sker med henblik på at gøre det muligt for patienterne at få den første infusion med Darzalex over to på hinanden følgende dage.



Darzalex gives intravenøst, og det kan være ganske bøvlet for patienter. Behandlingstiden for den første infusion er i dag på omkring syv timer.



Ansøgningen til myndighederne bygger på et fase 1b-studie, der viser, at det ikke gør nogen forskel for patienterne at splitte den første infusion op i to.



Janssen arbejder også på en subkutan version af Darzalex, der hvis alt klapper vil kunne reducere behandlingstiden til bare tre minutter. Data fra et fase 3-studie med den subkutane version af Darzalex ventes i løbet af næste år.



Genmab-aktien falder forud for regnskabet, der offentliggøres kort efter kl. 17 1,3 pct. til kurs 1065.



/ritzau/FINANS