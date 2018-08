Citi om Novo Nordisk: Forventninger til 2019 skal dæmpes

Novo Nordisks regnskab for andet kvartal var i store træk en skuffelse, selv om Novo Nordisk fastholdt prognosen for hele 2018 og endda fortalte om mindre valutamodstand end tidligere. Det hjalp dog lige lidt i aktiemarkedet, der har sendt aktiekursen ned med omtrent 5 pct.



Den amerikanske storbank Citi mener, at det skyldes, at Novo Nordisk ikke ramte forventningerne med de nyere diabetesmidler så som insulinet Tresiba og GLP1-midlet Victoza, ligesom det nye GLP1-middel Ozempic skuffede med sit salg på 264 mio. kr. i første halvår.



"Det er usandsynligt, at konsensusestimater for 2018 ændres, men 2019-estimaterne ser måske for optimistiske ud, " vurderer Peter Verdult, medicinalanalytiker i Citi i en kommentar.



Risikoen for, at estimaterne for 2019 daler i styrke samt skuffelse over, at Novo Nordisk ikke løftede bunden af prognoseintervallet for 2018 har presset aktiekursen, og ifølge Peter Verdult bør man på kort sigt finde alternativer til Novo Nordisk at investere i.



"Vi ser en nedadgående risiko for konsensusforventningen om 5 pct. Salgsvækst og 7 pct. Ebi-vækst for 2019, og få ting der kan drive aktien højere herfra. Vores foretrukne investeringer på medicinalområdet er Astrazeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly og Merck," skriver Peter Verdult.



Citi har en neutral anbefaling af aktier i Novo Nordisk og har sat et kursmål på 330.