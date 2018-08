Japanerne vil have mere dansk kød: Danish Crown laver 100 nye job i Sønderjylland

Relateret indhold Artikler

Japanerne holder meget af dansk svinekød, og det fører nu til oprettelse af 100 nye arbejdspladser på slagteriet i Blans ved Sønderborg



Og en ny frihandelsaftale mellem EU og Japan ventes i de kommende år at føre til en større eksport af kød til Japan - og endnu flere job.



Konkret udvider Danish Crown nu antallet af ansatte på det store slagteri i Blans fra 1100 til 1200.



"Det er dejligt at være i en situation, hvor vi ansætter folk og særligt som her, hvor det er blivende arbejdspladser, som ikke påvirkes af udsving i tilførslerne af grise. Vores japanske kunder er vilde med et produkt baseret på hakket grisekød, som vi har solgt til dem i nogle år, så nu skal vi ansætte flere folk til både at udbene forenderne fra grisen og til at køre den konkrete produktion," fortæller Søren F. Eriksen, der er chef for Danish Crown Pork.



Udsigterne til endnu større beskæftigelse skyldes også, at frihandelsaftalen betyder, at store japanske kunder, som hidtil selv har sørget for forarbejdning af det ferske danske svinekød, pakning osv., nu gerne ser, at Danish Crown klarer dét. Så forventningen er, at det falder på plads og øger aktiviteten i kødkoncernen.



Udvidelsen af styrken i Blans ventes at begynde med oplæring af nye medarbejdere om få uger. Produktionen startes efter planen for alvor op omkring årsskiftet.



Danish Crown eksporterede sidste år for over 3 mii. kr. til Japan og står for ca. 30 pct. af Danmarks samlede vareeksport til verdens tredjestørste økonomi.



Forventningerne er generelt, at frihandelsaftalen mellem Japan og EU vil øge den danske eksport af alle varetyper til Japan med 70 pct.