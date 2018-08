Haldor Topsøe trammes af Trumps sanktioner og skal fyre 200 ansatte

Opdateret 13.54 Virksomheden Haldor Topsøe skal skille sig af med omkring 200 ansatte. Det oplyser selskabet i forbindelse med sit regnskab for første halvår 2018.



Behovet er opstået især på grund af USA's sanktioner mod Iran, hvor virksomheden har kontor og betydelige interesser. Haldor Topsøe rammes af de amerikanske sanktioner, fordi virksomheden både er til stede i Iran og USA.



- Derfor er vi på grund af de nuværende omstændigheder desværre nødt til at sige farvel til et antal gode kolleger, siger topchef Bjerne S. Clausen fra Haldor Topsøe.



Virksomheden har i øjeblikket 2300 ansatte og både hovedkvarter og produktion i Danmark. Om fyringer rammer danske arbejdspladser, er endnu usikkert.



- Nu skal vi have forhandlinger med repræsentanter for fagforeningerne. Vi har ikke fuldt overblik, men det kommer til at ramme bredt, siger topchefen.



Haldor Topsøe har også en fabrik i USA og kontorer i en lang række andre lande - herunder altså i det olie- og gasrige Iran.



Haldor Topsøe er kendt for at fremstille katalysatorer og teknologier til den kemiske industri og raffinaderier.



Tirsdag morgen trådte en række amerikanske sanktioner mod Iran i kraft. De følges 4. november af endnu en række sanktioner, som er rettet mod Irans olie- og gassektor.



Det er sidstnævnte, som vil ramme den danske virksomhed hårdt.



- De vil betyde, at vi ikke vil være i stand til at kunne fortsætte vores forretninger i Iran. Men vi kan allerede nu mærke effekterne, fordi vores kunder i Iran har svært ved at finansiere fortsættelsen af deres projekter.



- Bankverdenen i Iran er også ved at fryse til, så vi har svært ved at få betalinger derfra, siger Bjerne S. Clausen.



Meddelelsen kommer samtidig med et regnskab for første halvår 2018, der viser fremgang i omsætning, men tilbagegang i indtjening.



Omsætningen voksede tre procent til 2,6 milliarder kroner, mens bundlinjen for den fortsættende forretning skrumpede 20 procent til 221 millioner kroner.



Haldor Topsøe er opkaldt efter stifter Haldor Topsøe og familieejet, men ejerfamilien åbnede i juni for et delvist salg og børsnotering. Og det kan meget vel blive til virkelighed allerede i starten af næste år, siger topchefen.



- Processen kører efter planen. Vi har investeringsbanker til at hjælpe os, og der er mange interesserede investorer, der har kontaktet os, siger topchefen.



De hårde sanktioner kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, trak USA fra en atomaftale med Iran.



/ritzau/