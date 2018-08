Stærkt regnskab men total nedtur på aktiemarkedet: Lundbeck-boss ser fremad

Relateret indhold Aktieordbog

Trods et fornuftigt halvårsregnskab, der overgik mange analytikeres forventninger, har Lundbeck-aktien alligevel fået tørre tæsk på markedet. Det til trods har Lundbecks fungerende adm. direktør, Anders Götzsche, en positiv indstilling til Lundbecks fremtid.



"Jeg har tænkt mig, at vi i 2018 for andet år i træk leverer det bedste finansielle regnskab nogensinde i Lundbecks historie. Det er den første milepæl, vi skal opfylde. Så håber jeg, vi bliver ved med at have fremgang i vores pipeline, så vi kan levere nye innovative lægemidler, der gør en forskel for patienterne. Det vil i sidste ende skabe værdi for vores aktionærer," siger han.



Desuden udtaler han, at virksomheden ved årets udgang vil have mellem 5 og 5,5 mia. kr. på bankbogen, der kan bruges på at skabe yderligere vækst. På trods af det nuværende hårde slag på aktiemarkedet forholder Anders Götzsche sig dog blot til regnskabet.



"Jeg kommenterer normalt ikke på aktiekursen. Den går op og ned. Det, jeg fokuserer på, er, at vi har leveret et stærkt regnskab. Vi koncentrerer os om at levere flotte regnskaber og flot operationel performance. Det, synes jeg, vi har gjort. Jeg kender ikke årsagen til, at aktien falder 8-10 pct. Det må du spørge nogle analytikere om," siger han.



Forventninger til lægemidler og ny CEO



På trods af at Lundbeck mister sin eksklusivitet på det meget sælgende og succesfulde Onfi, så er der store håb for at lægemidler som Ambilify, Brentilix, Northera og Rexulti kan skabe væksten og salget for virksomheden de kommende år.



"Et stærkt Lundbeck har et stærkt fundament i vores forskning og udvikling, og sådan kommer det også til at være fremadrettet. Det har været DNA'et i Lundbeck de sidste 70 år, hvor vi har været pionerer inden for vores område. Det håber vi på, vi kan blive ved med at være."



Desuden kan virksomheden sige goddag til en ny direktør, når amerikaneren Deborah Dunsire, der tidligere har været direktør i XTuit Pharmaceuticals, træder til.



"Deborah kommer med en bred erfaring inden for den farmaceutiske verden. Jeg er overbevist om, at hun kommer til at fortsætte vores strategi. Hun kommer til at bidrage til, at vi i fremtiden også kan være meget konkurrencedygtige, både når det gælder vores finansielle performance, men forhåbentligt også at vi får styrket pipelinen endnu mere, og at vi får opfyldt vores ambition om at skabe endnu mere vækst og værdi for patienter og for Lundbecks aktionærer.



Deborah Dunsire tiltræder stillingen som adm. direktør d. 1. september 2018.