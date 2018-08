Sydbank-analytiker: FLS leverer stærkt regnskab

FLSchmidt er kommet ud af andet kvartal med en positiv udvikling på alle centrale nøgletal - bl.a. en øget ordreindgang på 13 pct.



Den internationale rådgivnings- og servicevirksomhed inden for råvareområdet lever dog ikke helt op til analytikernes forventninger.



Ifølge koncerndiretør Thomas Schultz vil FLS nå i mål for året, da der er tradition for, at andet halvår udvikler sig bedre end første. Derfor fastholder FLS en omsætniing på 18-20 mia. kr. og en Ebitda-margin på 8-10 pct.



"Vi har haft et fantastisk optag af ordrer inden for mineralområdet - specielt inden for minedrift. Ordreindgangen er øget med mere end 150 pct." siger Thomas Schultz, der samtidigt understreger, at det vigtige cement-område er i en stabil udvikling.



Sydbanks analytiker Mikkel Emil Jensen kalder regnskabet for blandet, men fæster sig også ved en meget fordelagtige ordresituation.



"Det er et stærkt regnskab - særligt i kraft af den kraftige ordreindgang. De vokser organisk 13 pct.i forhold til sidste år. Sidste år var der en storordre, og det har vi altså ikke i år," siger Mikkel Emil Jensen.



Han kalder FLS's markedssituation for stærk "hele vejen rundt." Og den stærke ordresituation er nøglen til den fremtidige vækst i FLS.



"Fremgangen i divisionen Minerals bør give anledning til en markant bedre finansiel performance fremadrettet," siger Mikkel Emil Jensen.



Aktiemarkedet har reageret negativt på kvartalsregnskabet, hvor analytikernes estimater ikke er er nået. Onsdag formiddag er FLS-aktien 3 pct. under gårsdagens lukkekurs.