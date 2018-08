FLS skuffer på indtjeningen - men holder fast i forventningerne til 2018

Ingeniørkoncernen FLSmidth leverede i andet kvartal lidt dårligere end ventet målt på indtjeningen.



Selskabet leverede i april, maj og juni en omsætning på 4730 mio. kr., mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates havde sigtet efter en omsætning på 4638 mio. kr. I andet kvartal sidste år var omsætningen 4585 mio. kr.



Driftsresultatet (EBITA) landede dog i andet kvartal på 381 mio. kr. Her havde analytikerne ventet 422 mio. kr. Et år tidligere gav driften et overskud 342 mio. kr.



På bundlinjen hentede FLSmidth et nettooverskud på 168 mio. kr., hvilket var svagere end ventet, da analytikerne havde ventet 191 mio. kr. I andet kvartal sidste år lød overskuddet på 75 mio. kr.



Fastholder forventningerne



FLSmidth fastholder i sit regnskab for andet kvartal forventningerne til 2018.



Ingeniørkoncernen venter dermed fortsat en omsætning på 18-20 mia. kr. samt en driftsmargin (ebita) på 8-10 pct.



Til sammenligning ventede analytikerne inden regnskabet en omsætning på 18,86 mia. kr. i hele regnskabsåret samt en ebita-margin på 9,1 pct.



Det viser estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



/ritzau/FINANS