Lundbeck buldrer frem: Slår forventninger med flere længder

Opdateret kl. 7.44. Lundbeck kommer ud af første halvår langt bedre end ventet. Det viser det netop offentliggjorte regnskab. Her slår medicinalvirksomheden analytikernes forventninger på flere parametre.



Samtidig præciserer Lundbeck sine forventninger til resten af året opad. Virksomheden estimerer nemlig en omsætning på 17,6-18 mia. kr. for 2018, hvilket er højere end ventet og offentliggør et ebit på 1350 mio. kr. for halvåret, hvilket blandt analytikerne var forventet at ligge noget lavere.



"Vi har haft et rigtigt godt første halvår med en vækst i omsætningen på 9 pct., en markant forbedring af driftsoverskuddet til tre mia. kr. og en ebit-margin på 32,4 pct. Dermed er vi godt på vej til at opnå Lundbecks bedste finansielle resultater nogensinde på trods af, at vi forventer generisk konkurrence på Onfi i slutningen af året," siger Anders Götzsche, fungerende adm. direktør for Lundbeck.



Halvårets resultat efter skat overrasker mest. Det ligger på 999 mio. kr., hvilket er langt over det forventede på 246 mio. kr.



Salget af nogle af Lundbecks produkter som Cipralex og Abilify Maintena overgår også forvetningerne. Med salgstal på henholdsvis 674 mio. kr. og 407 mio. kr. glæder det Anders Götzsche på trods af et væsentligt lavere salg end forventet af produktet Onfi, der har solgt for 859 mio. kr. i andet kvartal.



"Væksten er primært drevet af vores nøgleprodukter, som alle vinder markedsandele, ligesom vi har vækst i alle regioner. Vi glæder os over, at vores lægemidler forbedrer livet for mennesker i hele verden og arbejder løbende på at gøre dem tilgængelige for flest mulige relevante patienter," siger Anders Götzsche, fungerende administrerende direktør for Lundbeck.