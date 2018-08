Nedjustering kostede Pandora-aktionærer 12 milliarder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora

Tirsdag blev en vidt forskellig dag på børsen for aktionærer i henholdsvis Pandora og Mærsk.



Begge selskaber nedjusterede, men hvor Pandora blev kursstraffet på hårdeste vis og havde sin næstværste børsdag nogensinde - kun overgået af katastrofedagen i august 2011 - endte Mærsk med sit største plus i knap to år.



Pandora afslørede mandag aften, at det gik knap så godt med salget, som nu kun ventes at vokse 4 til 7 pct. i lokal valuta i år mod tidligere spået 7 til 10 pct. Og driftsmarginen, målt på EBITDA, vil kun være omkring 32 pct. i stedet for de ventede 35 pct.



Det kom bag på markedet, der godt nok havde frygtet en nedjustering fra Pandora, men slet ikke i den størrelsesorden. Og da smykkeselskabets ledelse afviste at komme med flere kommentarer før regnskabet - som aflægges torsdag - blev mange efterladt i vildrede.



Det udløste et kursdyk på hele 24,4 pct. til Pandora, som nu er nede i kurs 325 - det laveste siden februar 2014.



Mærsks nedjustering var i større grad ventet i markedet, og den endte med at overraske til positiv side. For selv om Mærsk skruer ned for prognosen for årets driftsoverskud til nu mellem 3,5 og 4,2 mia. dollar - mod tidligere 4 til 5 mia. dollar - havde analytikere gættet på endnu lavere resultater. Og de foreløbige tal for rederiets andet kvartal så også hæderlige ud.



Mærsk B-aktien skød derfor 6,4 pct. i vejret til 8954 kr. og toppede C25-indekset sammen med tvillingeaktien, Mærsk A.



Således endte Pandora-aktionærerne med at blive til sammen 11,55 mia. kr. fattigere, mens Mærsk steg 10,24 mia. kr. i værdi.



/ritzau/FINANS