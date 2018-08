Analytiker om Mærsk-nedjustering: Mindre end frygtet

Relateret indhold Aktieordbog

I en relativt sjælden begivenhed på aktiemarkedet stiger Mærsk-aktierne til tops i C25 som direkte følge af en nedjustering af forventningerne.



Lavere forventninger plejer ellers at betyde lavere aktiekurs, men det her tilfælde er anderledes. Mærsks officielle prognose var nemlig så forældet, at de fleste iagttagere havde regnet med en stor nedjustering.



- Man har kunnet følge med i, at mange analytikere begyndte at sige, at de forventede en meget lavere indtjening. Så det er i det perspektiv, aktiestigningen skal ses, forklarer aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand.



A.P. Møller-Mærsks nye prognose for resultatet i 2018 lyder på et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, mellem 3,5 og 4,2 mia. dollar. Det er sænket fra et tidligere spænd på 4 til 5 mia. dollar, primært fordi prisen på skibsbrændstof stiger hurtigere end rederiets indtægter fra containerfragt.



- Men det lå allerede meget i kortene, at der skulle nedjusteres. Vi havde set konkurrenterne gøre det, og mange havde gættet på endnu lavere resultater, siger Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.



Ifølge de seneste estimater indsamlet af Bloomberg troede analytikerne i snit på et driftsoverskud på 3,87 mia. dollar for Mærsk i 2018 - men mange af de bud ligger måneder tilbage - fra før de seneste udviklinger i fragtrater og brændstofpriser.



/ritzau/FINANS