Optakt: Darzalex ventes i fremgang i nyt regnskab

Når biotekvirksomheden Genmab onsdag kl. 17 offentliggør halvårsregnskab, bliver det formentlig uden de helt store overraskelser. Sådan lyder det fra Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank.



For salget af virksomhedens stærke kort, Darzalex, der er et lægemiddel mod knoglemarvskræft, er nemlig allerede offentliggjort i halvårsregnskabet fra den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson og Johnson, der varetager salget af Darzalex.



"Regnskabsmæssigt er der ikke de helt store overraskelser. Det hænger sammen med, at Genmab modtager royaltybetalinger fra partneren Johnson og Johnson, og den kommer til at udgøre størstedelen af omsætningen i det kommende regnskab," siger Søren Løntoft Hansen.



Johnson og Johnson offentliggjorde 17. juli et markedssalg af Darzalex på 511 mio. dollar i andet kvartal, hvilket er 9,2 pct. over Johnsons og Johnsons egen forventning på 468 mio. dollar. Og spørger man Søren Løntoft Hansen, regner han med, at det kan ses i Genmabs regnskab med et salg på 395 mio. kroner i andet kvartal for salget af Darzalex. Det vil – ifølge Sydbank-analytikeren - udgøre den største del af indkomsten for Genmab i andet kvartal.



Sydbank venter vækst i Darzalex



"Vi ser en god vækst for salget af Darzalex, hvilket er positivt for Genmab. Tidligere har Genmab været mere afhængig af milepælsbetalinger fra Johnson og Johnson, men med Darzalex har Genmab fået et middel på markedet, der generer en vedvarende indkomststrøm. Det giver bedre kvalitet til den indkomst, som Genmab kan bogføre," siger Søren Løntoft Hansen.



Biotekvirksomheder som Genmab får ellers typisk deres indkomst gennem milepælsbetalinger, inden produktet er etableret på markedet. Men pengestrømmene for salget af Darzalex betyder ifølge Søren Løntoft Hansen også, at han forventer en markant stigning i Genmabs omkostninger i forhold til sidste år. Det forventer han, da en stabil pengeindkomst giver et godt fundament for at geninvestere i forskning og udvikling af nye lægemidler.



Ingen milepælsbetalinger



Sidste år kunne Genmab indtægtsføre milepælsbetaling, men ifølge Søren Løntoft Hansen har selskabet ikke annonceret nogle milepælsbetalinger i andet kvartal, og han forventer derfor et fald i omsætningen i forhold til andet kvartal sidste år.



"Man vil kunne se, at indtjeningen vil gå markant tilbage på grund af de manglende milepælsbetalinger og den større omkostning til forskning og udvikling. Det er der ikke noget overraskende i, det handler i stedet om, hvordan nyhedsflowet ser ud i kommende kvartaler," siger Søren Løntoft Hansen.



Senere i efteråret afventer Genmab data fra det kliniske forsøg Maia, der er igangsat af Janssens, en undervirksomhed til Johnsons og Johnsons. Hvis studiet viser positive data, vil Darzalex kunne bruges til nydiagnosticerede knoglemarvspatienter, hvilket vil give adgang til langt flere patienter, og det kan blive et springbræt til eventuelt kommende kursstigninger, lyder det fra Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.



Siden starten af maj er Genmab-aktien faldet med 17,5 pct. til kurs 1076,5. Specielt tog aktien et dyk i slutningen af maj, hvor Genmab stoppede deres forsøg med Darzalex i kombination med Tecentriq som behandling af småcellet lungekræft.