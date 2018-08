Mio. kr. Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY 17 Omsætning 4638 4585 18.858 18.000 - Customer Services 1740 1709 6059 6832 - Product Companies 1463 1457 5745 5564 - Minerals 666 635 2882 2586 - Cement 994 1030 3994 4077 EBITA 422 342 1717 1515 EBITA-margin 9,0 7,5 9,1 8,4 EBIT 320 237 1341 1115 Resultat før skat 288 143 1224 796 Nettoresultat 191 75 841 74

Mio. kr. Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY 17 Samlet 4296 4580 19.735 19.170 - Customer Services 1790 1750 7292 6967 - Product Companies 1476 1554 5768 5623 - Minerals 650 525 3761 3134 - Cement 614 1023 3807 4546

Der er lagt op til en smule bedring i resultaterne, men lidt lavere ordreindgang, når ingeniørkoncernen FLSmidth onsdag morgen kommer med regnskab for andet kvartal.Aktieanalytikerne venter ifølge Ritzau Estimates en mindre stigning i omsætningen til 4638 mio. kr. fra 4585 mio. kr., mens driftsoverskuddet (EBITA) ses stige til 422 mio. kr. fra 342 mio. kr. i samme periode året før.Derimod er der udsigt til et samlet fald i ordreindgangen, selv om FLSmidth kan glæde sig over, at stemningen hos kunderne - der blandt andet tæller de store mineselskaber - er bedre set end længe. Analytikerne venter et fald på 6,2 pct. til 4296 mio. kr.HANDELSKRIG KAN DÆMPE OPTIMISMEFLSmidth har ikke annonceret store mineordrer i kvartalet, men forud for regnskabet har flere af konkurrenterne ifølge Sydbank leveret pæne regnskaber, og finske Metso kunne blandt andet fortælle, at det nu ser "tiltagende vækst" inden for salg af mineudstyr mod tidligere "stabil vækst".- Der er ikke forventninger om, at FLSmidth kommer til at ændre sine forventninger, så vi vil især holde øje med, hvordan investeringslysten er i minesektoren, hvor vi har set positiv retorik hos flere af konkurrenterne. Opsvinget holder ved, men er fortsat på et lavt niveau, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.- Det bliver værd at holde øje med, hvad ledelsen siger på de områder. Jeg tror dog, at de vil holde ved sine seneste formuleringer, men det vil jeg egentlig opfatte som positivt set i lyset af handelskrigen og det seneste fald i råvarepriserne, siger han.I forbindelse med regnskabet for første kvartal lød det fra FLS-ledelsen, at der er større aktivitet hos mineselskaberne, der så småt begynder at kigge på nye investeringer, men at nogle projekter er påvirket af manglende godkendelser hos myndigheder.TO ORDRER LUNER I CEMENTI FLSmidths cementdivision er markedet også præget af forsigtighed, men analytikere og investorer har forud for regnskabet kunne notere sig en positiv nyhed, da det danske selskab i weekenden kunne annoncere, at det er tæt på at lande to ordrer til en samlet værdi af 1,86 mia. kr.- Det er en positiv overraskelse, at FLSmidth er tæt på to store ordrer i cementafdelingen. Det signalerer, at selskabet står godt konkurrencemæssigt i et presset marked, selv om marginalerne dog formentlig er små, siger Mikkel Emil Jensen.FLSmidths egne forventninger til 2018 er en omsætning på 18-20 mia. kr. og en EBITA-margin på 8-10 pct., og analytikerne venter ingen justeringer i forbindelse med regnskabet.Analytikernes forventninger til FLSmidths regnskab for andet kvartal af 2018:Ordreindgang:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til seks analytikere.Af de seks analytikere har tre oplyst en anbefaling af FLSmidth-aktien. To analytikere anbefaler "køb/akkumuler", mens en enkelt siger "hold".Regnskabet ventes offentliggjort onsdag den 8. august omkring klokken 8.00./ritzau/FINANS