Mio. kr. Q3 17/18(e)* Q3 16/17 FY 17/18(e) FY 16/17** Omsætning 4271 3912 16.585 15.528 - Stomi 1755 1638 6741 6291 - Kontinens 1528 1431 5970 5543 - Hud- og sårpleje 528 510 2150 2143 - Urologi 444 423 1738 1641 Organisk vækst 9,2 6,1 6,8 5,8 EBIT F.S.P. 1328 1233 5120 5024 EBIT-margin F.S.P. i % 31,2 31,5 30,9 32,4 Resultat før skat 1318 1183 5128 4950 Nettoresultat 1015 910 3941 3797

Den organiske vækst vil være det helt store fokus, når medicokoncernen Coloplast offentliggør sit regnskab for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18 onsdag.Sidste gang det danske selskab præsenterede regnskab, overraskede det med en højere organisk vækst end ventet, og især siden årsregnskabet i november har den post været genstand for en del opmærksomhed blandt investorerne.- Jeg vil holde særligt øje med, om Coloplast formår at holde det positive vækstmomentum, som selskabet havde i andet kvartal. Vi vil endnu ikke kunne se det fulde billede, men der kan måske komme en indikation af, om det virker at investere i salgsfremmende initiativer, siger Søren Løntoft Hansen, der er senioraktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.Han henviser til, at medicoselskabet i november sidste år løftede sløret for en ny strategi og nye langsigtede mål, der mindskede forventningen til indtjeningen.Det skulle give plads til flere investeringer i "salgsfremmende initiativer" og opkøb i mindre skala, som skal hjælpe med at sende den organiske vækst op i den øvre ende af den finansielle målsætning på 7-9 pct., efter at væksten de seneste år har ligget solidt på omkring 7 pct. I 2017/18 venter selskabet dog en organisk omsætningsvækst på 7-8 pct.Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates ventes det blandt analytikerne, at den organiske vækst for hele koncernen rammer 8,1 pct. i tredje kvartal og 8,0 pct. for hele det skæve regnskabsår.MULIGHED FOR OPPRÆCISERINGIfølge Sydbanks analytiker vil væksten i tredje kvartal især være drevet af den kroniske forretning, som dækker over Coloplasts to største forretningsområder, Stomi og Kontinens.- De positive vækstrater vil i tredje kvartal være drevet af Stomi, herunder den nyeste produktgeneration Sensura Mio Convex, og Kontinens, hvor vi vil se Speedicath-katetrene drive væksten, siger Søren Løntoft Hansen.Coloplast løftede i det seneste regnskab forventningerne til omsætningsvæksten i både lokal valuta og danske kroner for hele regnskabsåret 2017/18, og det skyldtes blandt andet, at et patentudløb på Speedicath-standardkatetre ikke havde ramt så hårdt som ventet.I første halvår havde selskabet ikke oplevet konkurrence fra andre produkter og oplyste, at det nu ventede, at det kun ville have en negativ effekt på 50 mio. kr. mod den tidligere forventning på 100 mio. kr.Hos Sydbank er forventningen, at patentudløbet heller ikke har trukket ned i tredje kvartal, og det kan give anledning til en oppræcisering af forventningerne til den organiske vækst.- Det kan være en kilde til en overraskelse i forbindelse med helårsforventningerne, siger Søren Løntoft Hansen.I andet kvartal skuffede udviklingen i forretningsområdet Hud- og Sårpleje med en lavere organisk vækst end ventet, og hos Sydbank er det analytikerens forventning, at forretningen vil vise bedre takter i regnskabet for tredje kvartal.- Der skal være bedring her, og den skal især være drevet af et bedre sammenligningsgrundlag og en forbedring i kontraktproduktionen af Compeed, siger han.INDTJENING LIDT HØJERE END I FØRSTE HALVÅRFor helåret venter Coloplast selv en driftsmargin før særlige poster (EBIT) på 31-32 pct. i faste valutakurser og omkring 31 pct. i danske kroner. I første halvår ramte EBIT-marginen under det niveau, og det skal der gøres op for i tredje og fjerde kvartal.Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates ventes det blandt analytikerne, at EBIT-marginen lander på 31,2 pct. i kvartalet mod 31 pct. i faste valutakurser og 30 pct. i danske kroner i første halvår.Regnskabet fra Coloplast offentliggøres ved middagstid onsdag den 8. augustTabel over analytikernes forventninger til Coloplasts regnskab for tredje kvartal 2017/18:*Coloplasts opkøb af den franske distributør SAS Lilial blev lukket den 10. januar 2018.** Tredje kvartal af 2016/17 inkluderede en engangsomkostning fra en tilbagebetaling på 90 mio. kr. som følge af fejl i administrationen af Veterans Affairs-kontrakter (VA).** Købet af den amerikanske distributør Comfort Medical blev gennemført den 20. december 2016.(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til fem analytikere./ritzau/FINANS