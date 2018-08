Lundbeck-optakt: Uændret prognose og pænt kvartal i sigte

Mio. kr. Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY 17 Omsætning 4600 4283 18.047 17.234 EBIT 1195 1050 5281 4408 Nettoresultat 246 608 3879 2624

Der er lagt op til et kvartal præget af fremgang, men også uændrede forventninger til 2018, når Lundbeck kommer med regnskab for andet kvartal onsdag morgen.Fokus vil være på salget af Lundbecks fem nøgleprodukter, der umiddelbart gør det godt.- De amerikanske receptdata fortsætter med at falde ud til den positive side, hvilket de efterhånden har gjort i mange kvartaler. Så det ser ganske godt ud. Men i forhold til Lundbecks historik med at slå og hæve forventningerne, så er det muligt, at de slår forventningerne, men de opjusterer ikke, siger analysechef i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.Lundbeck opjusterede både i 2016 og 2017 forventningerne i de første tre kvartalsregnskaber. I første kvartal i år blev stimen dog brudt. Forventningerne blev fastholdt, og de er siden blevet bekræftet i juni, hvor Lundbeck indgik et forlig med det amerikanske justitsministerium vedrørende en undersøgelse af selskabets relationer og donationer til uafhængige patientstøtteorganisationer.Forliget koster Lundbeck 336 mio. kr., der dog kan rummes inden for den oprindelige prognose om et driftsresultat i år på 4,8 til 5,2 mia. kr.- Det var en indirekte opjustering, og vi får ikke endnu en forhøjelse i regnskabet, siger Michael Friis Jørgensen.Han ser samtidig risiko for, at meldingerne i forbindelse regnskabet kan blive lidt afdæmpede, da selskabets nye topchef, Deborah Dunsire, først tiltræder den 1. september og formentlig skal bruge lidt tid til at danne sig et overblik, før hun er klar til at melde ud, hvad der skal ske fremadrettet.- Men fokus i markedet på den længere bane er, hvad der skal ske efter 2020. Skal der bruges flere penge på at rette vækstpotentialet op, spørger Michael Friis Jørgensen, med henvisning til, at patentudløb kan ramme væksten.Blandt andet udløber markedseksklusiviteten på Lundbecks bedst sælgende lægemiddel, Onfi, der bruges til epilepsiformen Lennox-Gastaut syndrom, i oktober.Analytikernes forventninger til Lundbecks regnskab for andet kvartal af 2018:(e) = gennemsnitsestimater fra analytikerne er beregnet af Lundbeck og offentliggjort på selskabets hjemmeside forud for regnskabet.Regnskabet ventes offentliggjort onsdag den 8. august om morgenen./ritzau/FINANS