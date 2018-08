Pandora får hård kritik: ATP er meget skuffet over nedjustering

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

ATP er "meget skuffet" over den nedjustering, som smykkevirksomheden Pandora kom med mandag efter børslukketid.



Det siger pensionskassens aktiechef, Claus Wiinblad, i en kommentar til Bloomberg News.



- Det er problematisk, at de kommer med så stor en nedjustering så relativt kort tid efter at være kommet med en ny strategi og finansielle målsætninger på kapitalmarkedsdagen i januar, siger ATP-chefen.



Han aviser at kommentere på, om pensionskassen fortsat har tillid til Pandoras ledelse.



- Vi kommenterer ikke på personlige forhold, siger Claus Wiinblad, som tilføjer, at ATP har en løbende dialog med selskabets ledelse.



Ved den seneste offentlige indberetning ved udgangen af 2017 havde ATP ifølge Bloomberg 2,74 mio. aktier i Pandora. Den aktuelle beholdning oplyser ATP-chefen ikke.



- Vi er stadig aktionær i Pandora, men vi kommenterer ikke på kortsigtede bevægelser i vores portefølje, siger Claus Wiinblad.



Pandora-aktien falder tirsdag 18,7 pct. til 349,50 kr. efter mandagens nedjustering, hvor selskabet reducerede forventningerne til den organiske vækst i år til 4-7 pct. fra tidligere 7-10 pct. og EBITDA-marginen til 32 pct. fra tidligere 35 pct.



/ritzau/FINANS