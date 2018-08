Ørsted-optakt: Skuffelser i USA og sejre i Taiwan i rampelyset

Mio. kr. Q2 17 FY 17 Omsætning 15.540 59.504 Vækst (%) 3,6 -2,8 EBITDA* 4442 22.519 - Wind Power 4191 20.595 - Bio. & Thermal -153 152 - Distribution & Cust. 516 2082 Periodens resultat forts. 2506 13.279

Mia. kr. Før Q2 EBITDA, fortsættende aktiviteter 12,5 til 13,5

Regnskabstallene for andet kvartal vil formentligt ikke byde på de helt store overraskelser, når den danske energikoncern Ørsted, tidligere kendt som Dong Energy, gør status over april, maj og juni.Derfor vil opmærksomheden især rette sig mod kommentarer fra ledelsen om udviklingen i havvind på globalt plan - og især hvordan selskabet ser på resultaterne i de første auktioner for havvind i Taiwan og USA.Ifølge Morten Imsgard, senioraktieanalytiker hos Sydbank, står det allerede nu klart for markedet, at vindforholdene ikke har været så gode i kvartalet, mens sommervarmen også har resulteret i en lavere varmeproduktion.- Der er nogle driftsmæssige ting, som ikke er helt så stærke i andet kvartal, men det er ting, som Ørsted ikke rigtigt kan gøre noget ved. Det handler mere om, at de leverer en solid drift for havvindmølleparkerne og ikke rapporterer om driftsforstyrrelser og forsinkelser, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.- For mig at se er det største og mest interessante, at selskabet bliver tvunget til at gøre status på havvind, og hvor tilfreds ledelsen er med udviklingen i USA. Er prisniveauerne, som man havde regnet med? Er der noget, der peger i retningen af, at strategien skal finpudses?, fortsætter han.Ørsted har i forbindelse med de seneste regnskaber omtalt både Taiwan og USA som vigtige nye vækstmarkeder, og i løbet af andet kvartal har energiselskabet sikret sig retten til at opføre havvind med en kapacitet på 1820 megawatt (MW) i Taiwan, mens selskabet endnu ikke har vundet indpas på det amerikanske marked i de første udbudsrunder.- Investorerne vil nok forsøge at lokke nogle svar ud om, hvordan man ser vejen ind i USA, og hvorvidt de priser, der er kommet frem, betyder, at man revurderer opfattelsen af, hvordan, hvor hurtigt og hvor meget man skal ind i USA, siger Morten Imsgard.- Jeg tror stadig, at vi kommer til at høre et Ørsted, der er fast besluttet på at være en del af det amerikanske marked og mener, at de har gode muligheder for at blive det. Jeg tvivler på, at de vil kommentere de offentliggjorte priser fra konkurrenten. Men vi ved, at der er et prispunkt i USA, og det er Ørsted også nødt til at forholde sig til, fortsætter han.Han henviser til, at konkurrenten Vineyard Wind i maj vandt retten til at opføre en havvindmøllepark på 800 megawatt (MW) i havet ud for Massachusetts. Buddet svarede til en gennemsnitspris på 84,23 dollar per megawatt-time (53,8 øre/kWh) i levetidsomregnede løbende priser, og den pris anses som meget lav i branchen.LIDT HØJERE OMSÆTNING TRODS SVAG VINDIfølge konsensusestimater fra op til 15 analytikere, som Ørsted selv har indsamlet, vil nettoomsætningen vokse til 15.971 mio. kr. fra 15.540 mio. kr. i samme kvartal året før. Sydbank venter, at forretningsområdet Wind Power byder på en stigende produktion af elektricitet, og det vil stort set udelukkende være drevet af opstarten af nye havvindmølleparker.Inden for Bioenergy & Thermal Power venter Sydbank et lavere varmesalg, mens det omvendt forudses, at højere elektricitetspriser vil løfte omsætningen i kvartalet - og det gælder også for divisionen Distribution & Customer.Ørsteds samlede overskud ventes at vise et stort dyk ved første øjekast, da konsensus lyder på et nettooverskud på 499 mio. kr. i kvartalet mod 2506 mio. kr. i samme periode året forinden, som var positivt påvirket af en udskudt avance på 1,4 mia. kr. fra det delvise frasalg af Race Bank-parken.Morten Imsgard venter, at Ørsteds egen prognose for indtjeningen vil blive fastholdt i forbindelse med regnskabet, efter at energikoncernen ellers har opjusteret flere kvartaler i træk.Ørsted kan dog komme med nyt om ambitionen for kapaciteten for de havvindmølleprojekter, som er opført i 2025. Lige nu lyder målet på mellem 11 og 12 gigawatt, men det ser allerede nu ud til at blive en realitet.På verdensplan har Ørsted sikret sig retten til at opføre havvindprojekter med en samlet kapacitet på omkring 11,8 gigawatt, som ventes at stå klar i 2025.Dermed er ambitionen tilsyneladende nået, og i juni oplyste Martin Neubert, der er direktør for havvindforretningen, til Ritzau Finans, at selskabet "vil melde noget ud efter sommer".Regnskabet for andet kvartal ventes offentliggjort torsdag den 9. august klokken 8.00.* EBITDA var i Q2 2017 positivt påvirket af en udskudt avance på 1,4 mia. kr. fra det delvise frasalg af Race Bank-parken.** Resultatet har ofte været påvirket af engangsindtægter fra frasalg af havvindmølleparker. I 2017 gjaldt det halvdelen af Walney Extension og Borkum Riffgrund 2. Frasalg af aktiviteter og virksomheder udgjorde 17,0 mia. kr. i 2017.Ørsteds forventninger til 2018:/ritzau/FINANS