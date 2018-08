Deutsche Posts overskud skrumper mere end ventet

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den tyske transport- og logistikgigant Deutsche Post DHL Group havde tilbagegang i andet kvartal, og tilbagegangen var større end ventet.



Selskabet nåede i andet kvartal et driftsoverskud (EBIT) på 747 mio. euro, hvilket er et fald på 11,2 pct. sammenlignet med samme periode året før og en anelse svagere end de 761,4 mio. euro, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet. Omsætningen steg 1,4 pct. til 15,3 mia. euro.



Deutsche Post nedjusterede sine forventningerne til 2018 så sent som i juni, da det igangsatte en række tiltag, der skal gøre selskabet mere effektivt.



Deutsche Post er påvirket af, at der bliver sendt færre og færre breve, mens der til gengæld skal fragtes flere pakker - blandt andet på grund af stigende e-handel.



Derfor vil selskabet øge produktiviteten og mindske omkostningerne, hvilket blandt andet skal ske via øget automatisering og digitalisering samt tidligere pensionering af ældre ansatte. Sparerunden skal give besparelser på 200 mio. euro om året fra 2020.



Det tyske selskab fastholder forventningerne til 2018 og venter fortsat et driftsoverskud (EBIT) på 3,2 mia. euro. Forventningerne om et driftsoverskud på 5 mia. euro i 2020 bliver også gentaget i forbindelse med tirsdagens regnskab.



Deutsche Post er resterne af det gamle tyske postvæsen. Virksomheden er i dag en kæmpe logistik- og transportkoncern med aktiviteter i 220 lande, hvor den samlet beskæftiger omkring 520.000 ansatte.



/ritzau/FINANS