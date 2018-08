Pandora svinger sparekniven efter nedjustering: "Vi bevæger os i den rigtige retning"

Relateret indhold Artikler

Selv om Pandora har nedjusteret forventningerne til 2018, er smykkeproducenten på rette vej i forhold til at nå sine langsigtede målsætninger.



Sådan lyder det fra selskabets topchef, Anders Colding Friis, i forbindelse med at selskabet tirsdag morgen har annonceret en fyringsrunde på 400 medarbejdere, der skal sikre indtjeningen på både kort og lang sigt.



- Vi har gjort store fremskridt i forbindelse med vores 2022-strategi siden lanceringen, og vi er overbeviste om, at vi bevæger os i den rigtige retning mod Pandoras langsigtede mål, siger Pandoras administrerende direktør, Anders Colding Friis, i en meddelelse til fondsbørsen.



Pandora søsatte i januar en række nye målsætninger, der lød på, at det i perioden 2018-2022 vil øge salget 7-10 pct. om året og levere en EBITDA-margin på omkring 35 pct.



Det mål bliver dog ikke nået i 2018, da selskabet mandag aften nedjusterede forventningerne og nu venter en organisk vækst på 4-7 pct. og en EBITDA-margin omkring 32 pct.



Hos Sydbank vurderede aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen mandag aften, at Pandora får svært ved at levere på de langsigtede forventninger.



- Det ser efter vores vurdering langt fra kønt ud, at Pandora allerede syv måneder efter annonceringen af de langsigtede finansielle målsætninger må ændre forudsætningerne til det første år i perioden, skriver han i en kommentar.



Pandora ville mandag aften ikke kommentere årsagen til nedjusteringen, som der først vil blive sat ord på torsdag i forbindelse med regnskabet for andet kvartal.



Tirsdag morgen har smykkeproducenten dog varslet en fyringsrunde, hvor 397 ansatte ud af selskabets stab på 27.000 bliver afskediget.



- Justeringerne er – sammen med vores globale indkøbsprogram og andre initiativer – nødvendige for at opretholde indtjeningen på både kort og langt sigt, siger Anders Colding Friis.



/ritzau/FINANS