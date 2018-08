Kapitalfond sælger Aarhus-rederi for 4,9 mia kr

Det aarhusianske rederi Unifeeder skifter endnu engang hænder i en ny milliardhandel.



Det er den nordiske kapitalfond Nordic Capital, der sælger rederiet til børsnoterede DP World, Europas største feederoperatør.



"Nordic Capitals investorer har fået et afkast, de er godt tilfredse med. Siden man købte Unifeeder i 2013, har ledelse og bestyrelse igangsat en række operationelle og strategiske initiativer, og nu er tiden kommet til at sælge," siger Lars Terney, Partner i Nordic Capital Investment Advisory A/S, som rådgiver Nordic Capitals fonde.



Sælger for 4,9 mia



Ifølge Børsens oplysninger gav Nordic Capital godt 3 mia. kr., da kapitalfonden købte Unifeeder af britiske Mantagu. Nu er Unifeeder blevet solgt til DP World for 660 mio. euro, svarende til 4,9 mia. kr. uden gæld.



"Det har været en rigtig fornuftig investering for Nordic Capitals investorer," siger Lars Terney.



Unifeeder er et såkaldt feeder-rederi, der tjener penge på at fragte containere til og fra mindre havne, hvor de helt store containerskibe ikke har mulighed for at sejle ind, eller hvor det ikke er økonomisk effektivt.



Flere problemer undervejs



Men det har på ingen måde været et ejerskab uden bump på vejen for kapitalfonden. I 2015 røg Unifeeder ind i en massiv krise, der både smadrede omsætningen og indtjeningen. Omsætningen i Unifeeder A/S dykkede fra 3,2 mia. kr. i 2014 til 2,6 mia. kr. i 2015, mens driftsindtjeningen røg ned med 75 pct.



"Unifeeder blev ramt af den perfekte storm dengang," siger Lars Terney.



"Man så et fald i containervolumen uden fortilfælde mellem Asien og Europa. Det kom meget pludseligt og meget overraskende for Unifeeder. Man så en russisk embargo, og man så en markedsdynamik, hvor raterne var svære at forskellige årsager. Så der var flere problemer, der ramte samtidig og uden fortilfælde," siger Lars Terney.



Det må have bekymret potentielle købere?



"Alle professionelle købere laver jo due diligence, og der har selvfølgelig været diskussioner med mulige købere. Men en række af de ting, som af sted kom det dyk i 2015, må karakteriseres ved at være faldet oven i hinanden, og derfor ser det voldsomt ud," siger Lars Terney.



Omsætningen er faldet



Det katastrofale år kan derfor tilskrives en del af årsagen til, at Nordic Capital i sin ejerperiode ikke har formået at forbedre driftsresultatet (ebitda), som selskaber ofte bliver prissat ud fra, når de bliver solgt.



I 2012 rundede ebitda over 300 mio. kr., mens den sidste år kun lige sneg sig op over 200 mio. kr.



Samtidig er omsætningen i perioden faldet med ca. 100 mio. kr.



"Men i forhold til Nordic Capitals afkast er der både den pris, man køber til, den pris, man sælger til, men også hvor meget af gælden der er afviklet. Det handler jo også om, hvilken multipel du kan købe og sælge til," siger Lars Terney.



Unifeeder blev stiftet i 1977 af Tonny Dalhøj Paulsen sammen med Peter Bohnsen. De solgte livsværket til i 2007 til Montagu, der betalte i omegnen af 2 mia. kr. dengang.