Optur for lille amerikanske e-handler

Den amerikanske e-handelsvirksomhed Etsy, som gør sig inden for salg af håndværk og kunst, og som mange for kort tid siden havde afskrevet, stiger kraftigt i eftermarkedet mandag, da selskabets regnskab for andet kvartal overrasker positivt på omsætningen og dermed væksten, og da selskabet opjusterede forventningerne.



Så gør det ikke så meget, åbenbart, at indtjeningen overraskede negativt i andet kvartal.



Etsy regner nu med en omsætning på 587 til 596 mio. dollar for året, hvilket svarer til en vækst på årsbasis på 33 til 35 pct. mod tidligere en vækst i intervallet 32 til 34 pct.



Den ventede omsætningsvækst skyldes, at man regner med, at den samlede handel mellem tredjeparter på Etsys platform vil vokse med 18 til 20 pct. til intervallet 3,84 til 3,90 mia. dollar mod førhen 16 til 19 pct.



Overskudsgraden, målt på EBITDA, ventes fortsat at blive på 21 til 23 pct.



Etsy kom gennem andet kvartal med et justeret overskud per aktie på 3 cent, mens omsætningen steg 30 pct. til 132 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 8 cent og en omsætning på 127 mio. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 3 mio. dollar mod ventede 11 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 28 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 21 mio. dollar.



Aktien i Etsy stiger mandag i eftermarkedet med 8,5 pct.



/ritzau/FINANS