Førende analytiker: Ikke den sidste nedjustering hos Pandora

De guider nu et EBITDA-niveau-niveau på 31,1 pct.



"Det er langt under konsensus," konstaterer Topholm.



Hvad synes du om, at Pandora nu melder ud, men først på torsdag vil kommentere på nedjusteringen?

"Jeg har tidligere savnet, at Pandora har ændret adfærd i markedet, når deres planer ikke virkede. Eksempelvis i Kina har det udefra set ud som om, at man havde meget svært ved at acceptere, at der var problemer. Og når man så opdagede, at der var udfordringer var man ganske længe om at ændre kurs. Men jeg mener, at de er nødsaget til at ændre strategisk kurs, fordi den nuværende er baseret på et selskab i vækst, og det er ikke tilfældet længere."

"Det synes jeg faktisk er i orden. De skal jo melde det ud, ligeså snart de er klar over, at de ikke kan leve op til deres guidance. Og nu vil de så tænke sig godt om og analysere data for at få et overblik, inden de melder ud omkring deres handleplaner. Det synes jeg giver mening."Tror du på, at ledelsen vil justere strategien efter det her?