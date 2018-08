Analytiker efter overraskende nedjustering: Den gør virkelig ondt

Nedjusteringen fra Pandora har overrasket alt og alle og ikke mindst chefaktieanalytiker hos Alm. Brand. Bank, Michael Friis Jørgensen, der spår, at mandagens nyheder fra smykkegiganten vil give seriøse kurstæsk til aktien tirsdag morgen.



"En nedjustering af i den her størrelsesorden er ikke noget, som man først finder ud af lige nu. Det har jeg svært ved at se. Det er en meget kraftig justering af EBITDA-marginen og er noget, der kommer til at gøre rigtig ondt på aktien i morgen," siger Michael Friis Jørgensen og fortsætter:



"Aktien kommer minimum ned med 10 pct. i morgen. Den gør virkelig ondt."



Mandag aften udsendte Pandora en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at Pandora nedjusterer sine forventninger til både omsætning og indtjening.



Pandora forventer nu en omsætningsvækst i 2018 på 4-7 pct. Tidligere var forventningen 7-10 pct.



Forventningerne til EBITDA-marginen ændres også fra ca. 35 pct. til nu 32 pct. for 2018.





Nedjustering på indtjening vil stjæle fokus



Ifølge Michael Friis Jørgensen er det nyhederne om de sænkede forventninger til indtjeningen, der vil stjæle opmærksomheden hos investorerne.



"Det gør så ondt på Pandora, fordi det er en deroute på EBITDA-marginen. Pandora har lige været ude med en langsigtet prognose, der siger, at EBITDA-marginen kommer ned på 35 pct. og stabiliserer sig, og nu nedjusterer man den allerede i indeværende år," siger chefaktieanalytikeren, der har sine bange anelser, om de dårlige nyheder kommer til at fortsætte.



"Man kan forestille sig mange scenarier, hvor det fortsætter, før vi hører yderligere forklaringer om, hvorfor den her nedjustering er kommet. Har det noget med et engangsforhold at gøre eller hvad?," siger han videre.



Nedjusteringen fra Pandora kommer blot tre dage før, at Pandora præsenterer sit regnskab for andet kvartal.





"Det er ikke noget, man opdagede for tre dage siden"



Michael Friis Jørgensen kan ikke selv forklare, hvad der er årsagen til den pludselige nedjustering, men med så pludselig en nedjustering fra smykkegiganten kan det måske skyldes en fejl med teknikken hos Pandora, forklarer han med et glimt i øjet.



"Den positive vinkel, som også er den negative vinkel, er, at der er rod i økonomistyresystemerne," siger chefaktieanalytikeren og fortsætter:



"Spøg til side. Ledelsen har da hele tiden vidst det her. Det er ikke noget, man opdagede for tre dage siden med så stor en nedjustering."





"Nu får man en enorm mistillid til dem"



De pludselige nyheder fra Pandora vil i den grad komme til at koste noget på Pandoras troværdighed, vurderer Michael Friis Jørgensen.



"Det bliver noget af det stejleste, jeg har set, når de skal genskabe tilliden til markedet. Tilliden ville være langt større, hvis de havde taget den på et tidligere tidspunkt," siger chefaktieanalytikeren.



"Nu får man en enorm mistillid til dem," slutter han.