Mandagens aktier: Mulige milliardaftaler sendte FLS til tops

En sænket anbefaling tyngede hos medicinalselskabet Lundbeck mandag, hvor både det danske indeks og de store europæiske markeder var prægede af fald.



Den dårlige stemning fik ikke tag i den danske ingeniørkoncern FLSmidth, der toppede det danske eliteindeks sammen med Simcorp og Pandora.



Mandag sluttede C25-indekset 0,5 pct. lavere i 1153,67, mens de større indeks i resten af Europa lå uændrede eller med små minusser på op til 0,1 pct. ved dansk lukketid.



- Det er stadig nervøsitet over handelskrigen, der kører i markederne. Det er stadig hovedtemaet. Trump har i weekenden igen været ude med tweets om, at de foreløbige toldsatser virker bedre, end folk havde regnet med. Så han kører på, og samtidig kom Kina med et modsvar fredag. Der er stadig efterveer i markedet, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, til Ritzau Finans.



Indeværende uge er spækket med regnskaber fra de store selskaber, hvor Novo Nordisk, Lundbeck, Genmab, Coloplast, Ørsted, Novozymes og FLSmidth alle gør status.



FLS annoncerede nye kontrakter



FLSmidth løb allerede med opmærksomhed mandag, da ingeniørkoncernen i weekenden afslørede en god nyhed. FLSmidth har sikret sig to foreløbige kontrakter i Mellemamerika på tilsammen mere end 250 mio. euro (1,86 mia. kr.). Selskabet skal levere henholdsvis en ny cementfabrik og en udvidelse af en eksisterende.



Kontrakterne indgår endnu ikke i FLSmidths ordreindgang, da en række betingelser først skal opfyldes, før kontrakterne bliver effektive. Blandt andet skal FLSmidth modtage en aftalt forudbetaling.



Men på børsen tog investorerne glæden på forskud og sendte FLS-aktien 2,9 pct. højere til 410,70 kr.



Også Simcorp og Pandora blandede sig i toppen. Smykkeselskabet var med i den gode ende af indekset efter en stor kurslussing fredag. Her gav finanshuset Berenberg udtryk for bekymring for en mulig nedjustering, når smykkeselskabet gør status for andet kvartal den 14. august.



I løbet af eftermiddagen tog Pandora-aktiens stigning til, efter at selskabet annoncerede, at Sid Keswani tiltræder stillingen som direktør for Americas-regionen den 13. august. Indtil nu har selskabets topchef, Anders Colding Friis, fungeret som direktør for Syd- og Nordamerika, mens selskabet søgte efter en afløser til Scott Burger.



- Pandora får sat navn på chefen i USA, og det tager investorerne positivt op. Man har fået løst det i USA, så det ikke længere er Anders Colding Friis, der skal styre det amerikanske marked, siger Ole Kjær Jensen.



Aktien i Pandora lukkede med et plus på 1,30 pct. i 430 kr.



Lundbeck trykkes af Nordea



I bunden af C25 var der kurssmæk til Lundbeck, der ifølge Nordea er overvurderet. Banken sænkede anbefalingen af medicinalaktien til "sælg" fra "hold" og satte et kursmål på 340 kr. - næsten 30 pct. under det nuværende kursniveau.



Det var med til at give et kursfald på 3,3 pct. til Lundbeck, der nu koster 455 kr.



B-aktien i A.P. Møller-Mærsk faldt også 2,4 pct. til 8412 kr., og dermed var aktien med i bunden af eliteindekset. Mandagens dårlige placering kunne igen skyldes investorernes generelle usikkerhed omkring handelskrigen, der har bølget frem og tilbage de seneste uger.



- Handelskrigen skaber usikkerhed omkring Mærsk-aktien, og det har den gjort noget tid. Nogle dage har usikkerheden været mindre, og så er aktien steget, men i dag tynger usikkerheden, siger Ole Kjær Jensen.



Bavarian sluttede som dagens ultimative bundskraber med et fald på 4,5 pct. til 181,25 kr. uden selskabsspecifikt nyt, og det var i høj grad udenlandske investorer, der solgte ud af aktien.



Danske Bank efterforskes for hvidvask



Kort før den danske børslukning kom der nyt i sagaen om Danske Banks hvidvaskning, der angiveligt har beløbet sig til flere milliarder i bankens estiske filial.



Bagmandspolitiet, SØIK, har startet en efterforskning af Danske Bank for mulige lovovertrædelser i forbindelse med hvidvask, og efterforskningen er møntet på transaktioner hos banken i Estland, kom det frem i en pressemeddelelse.



Aktien sluttede 1,1 pct. lavere i 180,85 kr.



Uden for C25-indekset måtte ALK-Abelló også lægge ryg til en nedjustering fra Nordea. Banken har sænket sin anbefaling for medicinalselskabet fra "køb" til "hold". Aktien reagerede afdæmpet med et fald på 0,2 pct. til 1176 kr.



Sydbank-aktien dykkede 4,3 pct. til 221 kr., efter at Nordea ifølge Bloomberg News også her sænkede anbefalingen fra "køb" til "hold".



Fodboldaktien Brøndby fejrede desuden weekendens sejr og topplacering i superligaen med en stigning på 4 pct. til 1,57 kr.



